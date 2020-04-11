Оля Полякова наказала дочь за нарушение режима самоизоляции и пререкания с матерью
Подростковый возраст ‒ особый период жизни человека. Именно в этом возрасте ребенок воспринимает мир категорично, выстраивает свои отношения, свои ценности. Многим родителям приходится нелегко в это время.
Так, во время прямого эфира с певицей Анной Седоковой Полякова призналась, что ее старшая дочь сейчас находится в своей комнате без гаджетов, потому что наказана за нарушение режима самоизоляции и плохие высказывания в адрес матери.
Она закрылась наверху, потому что она вчера сбежала из дома где-то за три километра на квадроцикле и обозвала маму плохим словом. Поэтому я забрала у нее все гаджеты и закрыла ее в комнате. И она там сидит,‒ сообщила исполнительница.
Кроме того, Полякова-старшая призналась, что недавно нашла у Маши электронную сигарету.
Я вчера у нее электронную сигарету нашла. У меня очень «приличная» дочь. Теперь я ее тоже курю. Моя дочь вчера бросила курить, а я начала,‒ шутит артистка.
Напомним,