Оля Полякова наказала дочь за нарушение режима самоизоляции и пререкания с матерью

11 апреля 2020 10:00 Катерина Даниленко
Оля Полякова наказала дочь за нарушение режима самоизоляции и пререкания с матерью
Певица Оля Полякова
социальная сеть Instagram

Подростковый возраст ‒ особый период жизни человека. Именно в этом возрасте ребенок воспринимает мир категорично, выстраивает свои отношения, свои ценности. Многим родителям приходится нелегко в это время.

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С трудностями взросления старшей дочери столкнулась и певица Оля Полякова. В недавнем эфире в Instagram знаменитость рассказала, как ее 15-летняя дочь Маша сбежала из дома на квадроцикле.

Так, во время прямого эфира с певицей Анной Седоковой Полякова призналась, что ее старшая дочь сейчас находится в своей комнате без гаджетов, потому что наказана за нарушение режима самоизоляции и плохие высказывания в адрес матери.

Она закрылась наверху, потому что она вчера сбежала из дома где-то за три километра на квадроцикле и обозвала маму плохим словом. Поэтому я забрала у нее все гаджеты и закрыла ее в комнате. И она там сидит,
‒ сообщила исполнительница.

Певицы Оля Полякова и Анна Седокова проводят прямой эфир в Instagram / социальная сеть Instagram

Кроме того, Полякова-старшая призналась, что недавно нашла у Маши электронную сигарету.

Я вчера у нее электронную сигарету нашла. У меня очень «приличная» дочь. Теперь я ее тоже курю. Моя дочь вчера бросила курить, а я начала,
‒ шутит артистка.

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Со своей стороны, Седокова призналась, что проблемы с воспитанием старшей дочери у нее тоже есть. Она постоянно пытается найти баланс межу мамой-подружкой и мамой-мамой.

Напомним,

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