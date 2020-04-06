Оля Полякова рассказала об отношениях с мужем: Мы с ним друзья

6 апреля 2020 17:00 Юлия Крутиева
Оля Полякова рассказала об отношениях с мужем: Мы с ним друзья
Певица Оля Полякова
instagram.com/polyakovamusic

Певица Оля Полякова успешна на сцене, а дома - любимая жена и мама двух дочек Марии и Алисы.

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Артистка считает, что ее большое счастье в супруге, который всегда на ее стороне, об этом рассказала в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина». Оля Полякова не скрывает, что в начале ее творческого пути ее супруг помогал ей, но самое главное, что за 15 лет отношений любимый ни разу не усомнился в таланте жены.

Это такое счастье, что Вадим всегда на моей стороне, – сказала певица, – он постоянно меня поддерживает. Я часто бываю не права, но муж никогда не критикует. Мы с ним друзья. Вадим никогда не идет в атаку, он может как-то так, не в лоб, высказать свое мнение.

Оля Полякова с супругом / пресс-служба

Сейчас Оля Полякова является главным добытчиком в семье.

Я обеспечиваю семью примерно четыре года, – сказала певица. – Это время, когда мне, как говорится, никто не помогал.

Напомним,

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