Оля Полякова рассказала об отношениях с мужем: Мы с ним друзья
6 апреля 2020 17:00
Певица Оля Полякова
instagram.com/polyakovamusic
Певица Оля Полякова успешна на сцене, а дома - любимая жена и мама двух дочек Марии и Алисы.
Читайте такжеХолостяк-10: подробности 5 выпуска – поцелуй под водой, рисование на телах и близость на ЦеремонииАртистка считает, что ее большое счастье в супруге, который всегда на ее стороне, об этом рассказала в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина». Оля Полякова не скрывает, что в начале ее творческого пути ее супруг помогал ей, но самое главное, что за 15 лет отношений любимый ни разу не усомнился в таланте жены.
Это такое счастье, что Вадим всегда на моей стороне, – сказала певица, – он постоянно меня поддерживает. Я часто бываю не права, но муж никогда не критикует. Мы с ним друзья. Вадим никогда не идет в атаку, он может как-то так, не в лоб, высказать свое мнение.
Оля Полякова с супругом / пресс-служба
Сейчас Оля Полякова является главным добытчиком в семье.
Я обеспечиваю семью примерно четыре года, – сказала певица. – Это время, когда мне, как говорится, никто не помогал.
Напомним,