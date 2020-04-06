Від пацанки до панянки-4: участница оказалась в больнице – третья сломанная конечность на проекте
Очередное испытание на проекте закончилось массовой потасовкой и гипсом на руке Катюши Большаковой.
Первую руку покалечила Влада Роговенко, танцуя на столе с «пацанками» в самом начале проекта. А когда она уже снимала гипс в больнице, снимок показал, что вторая рука у нее тоже сломана. Теперь же сама Влада стала причиной травмы.
Женя Мазур начала оттягивать меня от Влады. И мы вместе с ней упали. Я приземлилась на руку, – вспоминает Катя Большакова. – Было очень неприятно. В больнице оказалось, что у меня перелом правого предплечья.
Это испытание – полное фиаско, – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Не прощу такое поведение на восьмой неделе в Школе леди. Я сильно разозлилась. А как «вишенка на торте» этого дня – Катя Большакова с гипсом. Поэтому девушек от меня ждет «сюрприз».
Что приготовила «пацанкам» директор Школы леди – смотрите в понедельник, 6 апреля, в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.
Напомним,