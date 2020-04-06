Від пацанки до панянки-4: участница оказалась в больнице – третья сломанная конечность на проекте

Очередное испытание на проекте закончилось массовой потасовкой и гипсом на руке Катюши Большаковой.

Видимо, сломанные руки в четвертом сезоне реалити Нового канала «Від пацанки до панянки-4» – «талисман» участия в съемках. За восемь недель это третья конечность, которую тут успели сломать.

Первую руку покалечила Влада Роговенко, танцуя на столе с «пацанками» в самом начале проекта. А когда она уже снимала гипс в больнице, снимок показал, что вторая рука у нее тоже сломана. Теперь же сама Влада стала причиной травмы.

Участница телешоу Від пацанки до панянки-4 Катя Большакова / пресс-служба Нового канала

Девушки проходили испытание в «Древнем Египте». По задумке, они должны были соблазнить Цезаря. А какой званый ужин без алкоголя? Естественно, от такого искушения сложно удержаться, и девушки начали выпивать. Все было культурно, пока хмель не ударил в голову. У Влады развязался язык, и она начала говорить все, что думает о других. «Пацанки» пытались успокоить ее мирно, но что-то пошло не так. Слово за слово, и девушки уже дрались. А одна из них попала в больницу.

Женя Мазур начала оттягивать меня от Влады. И мы вместе с ней упали. Я приземлилась на руку, – вспоминает Катя Большакова. – Было очень неприятно. В больнице оказалось, что у меня перелом правого предплечья.

Участница телешоу Від пацанки до панянки-4 Катя Большакова / пресс-служба Нового канала

Это испытание – полное фиаско, – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Не прощу такое поведение на восьмой неделе в Школе леди. Я сильно разозлилась. А как «вишенка на торте» этого дня – Катя Большакова с гипсом. Поэтому девушек от меня ждет «сюрприз».

Что приготовила «пацанкам» директор Школы леди – смотрите в понедельник, 6 апреля, в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.

Напомним,