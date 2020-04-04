Холостяк-10: подробности 5 выпуска – поцелуй под водой, рисование на телах и близость на Церемонии
3 апреля на СТБ вышел 5 выпуск романтического реалити «Холостяк-10». Главный герой – Макс Михайлюк – продолжил узнавать девушек в Таиланде.
На прошлой Церемонии роз Наташа получила приглашение на групповое свидание. Вместе с Максом, Дашей и Даной они отправились в один из самых больших аквапарков Азии. После спуска с каждой горки девушек ждали приятные бонусы, среди которых: съесть мороженое с Холостяком, выпить коктейли или отправиться на массаж. Каждая мечтала о последнем. Однако посчастливилось только Наташе, которая предпочла выяснить отношения в момент всего процесса.
Диалог обрел форму множества вопросов с ее стороны, – отметил Макс. – Напоминало какой-то допрос.
А вот Даша расстроилась, ведь ожидала перейти на новый этап отношений благодаря тактильному контакту:
Каждую он обнимет, поддержит. У всех все происходит, а у меня происходит коктейль, – говорит Даша. – Обо всем и ни о чем мы поговорили.
Мы целовались под водой. Конечно, хотелось большего,– призналась участница.
Еще одно индивидуальное свидание произошло у Вики. Ее первая индивидуальная встреча с Максом выдалась откровенной. Пара рисовала на телах друг друга, а после – вместе отправилась в душ.
Притяжение у нас уже произошло, – поделилась своим мнением девушка. – Уже появилась искра, которая перерастет во что-то большее.
Все наше общение превратилось в какие-то вызовы и выяснения отношений, которые в принципе еще даже не начались,– сделал вывод Холостяк.
Он меня не понял. Видимо, мы с ним абсолютно о разном,– сказала в свою очередь Наташа.
Напомним,