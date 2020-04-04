Холостяк-10: подробности 5 выпуска – поцелуй под водой, рисование на телах и близость на Церемонии

3 апреля на СТБ вышел 5 выпуск романтического реалити «Холостяк-10». Главный герой – Макс Михайлюк – продолжил узнавать девушек в Таиланде.

На этой неделе на индивидуальных свиданиях побывали две участницы, а еще три – на групповом свидании. Как прошел выпуск и кто покинул проект «Холостяк» – узнайте в материале.

На прошлой Церемонии роз Наташа получила приглашение на групповое свидание. Вместе с Максом, Дашей и Даной они отправились в один из самых больших аквапарков Азии. После спуска с каждой горки девушек ждали приятные бонусы, среди которых: съесть мороженое с Холостяком, выпить коктейли или отправиться на массаж. Каждая мечтала о последнем. Однако посчастливилось только Наташе, которая предпочла выяснить отношения в момент всего процесса.

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020) / пресс-служба

Диалог обрел форму множества вопросов с ее стороны, – отметил Макс. – Напоминало какой-то допрос.

А вот Даша расстроилась, ведь ожидала перейти на новый этап отношений благодаря тактильному контакту:

Каждую он обнимет, поддержит. У всех все происходит, а у меня происходит коктейль, – говорит Даша. – Обо всем и ни о чем мы поговорили.

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020) / пресс-служба канала СТБ

После свидания в аквапарке розу получила только одна девушка – Дана.

Первой на индивидуальное свидание с Максом поехала Настя. Вместе с ним она прокатилась на самом распространенном местном виде транспорта – байке. Однако самое интересное случилось позже, когда пара приехала к бассейну.

Мы целовались под водой. Конечно, хотелось большего,

– призналась участница.

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020) / пресс-служба канала СТБ

Однако по итогу встречи Макс не вручил девушке розу, заставив волноваться аж до самой Церемонии роз.

Еще одно индивидуальное свидание произошло у Вики. Ее первая индивидуальная встреча с Максом выдалась откровенной. Пара рисовала на телах друг друга, а после – вместе отправилась в душ.

Притяжение у нас уже произошло, – поделилась своим мнением девушка. – Уже появилась искра, которая перерастет во что-то большее.

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020) / пресс-служба канала СТБ

По итогу пятой недели состоялась Церемония роз. Первой цветок получила Кристина. Холостяк пригласил ее на общение тет-а-тет. Разговор завершился поцелуем.

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020) / пресс-служба канала СТБ

На Церемонии Макс сделал свой выбор и попрощался с Наташей.

Все наше общение превратилось в какие-то вызовы и выяснения отношений, которые в принципе еще даже не начались,

– сделал вывод Холостяк.

Он меня не понял. Видимо, мы с ним абсолютно о разном,

– сказала в свою очередь Наташа.

Холостяк-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2020) / пресс-служба канала СТБ

Как будут развиваться отношения Макса с остальными участницами – смотрите каждую пятницу в романтическом реалити «Холостяк-10» на СТБ в 19:00.

Напомним,