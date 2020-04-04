Яна Глущенко рассказала о физической и душевной боли после смертельной аварии

Актриса рассказала о болезненной реабилитации после страшной аварии и как Марина Поплавская сблизила ее с мужем.

Страшная авария, в которую попал коллектив «Дизель студио» в октябре 2018-го, забрала любимицу миллионов – Марину Поплавскую. Другие артисты получили многочисленные травмы.

У Яны Глущенко была одна из самых серьезных. На операцию звезда летала в Рим.

Реабилитация была очень болючая. Это просто невыносимая боль. Рожать было не больно. Мало того, что у меня была операция, да еще и две ноги порезаны. Вторую ногу резали, потому что брали имплант оттуда, чтобы связку сделать, – поделилась непростыми воспоминаниями Яна Глущенко в интервью каналу «Украина». – Тяжелее всего было сгибать колено. Это ад. Будто тебе 15-килограммовым молотком бьют по коленке, вот такая боль, наверное. А если ты не разработаешь в этот период колено, то ты его больше никогда не согнешь.

Яна Глущенко с мужем / instagram.com/yamo4ka

Артистка говорит, что колено уже восстановила, но периодически оно напоминает о себе. А вот когда Яна восстановится психологически, не знает, потому что ежедневно вспоминает ту страшную аварию, в которой потеряла подругу Марину.

Снилась она мне недавно. Такая красивая-красивая. И я у нее спрашиваю во сне: "Маришка, ты переродилась там в кого-то?" – призналась актриса. – А она смотрит на меня так (закатывает глаза и вздыхает) – и все. Вот таков был ответ.

Кстати, в том, что Яна с мужем, продюсером Олегом Збаращуком, сейчас вместе, не последнюю роль сыграла именно Марина.

О том, что Олег проявляет ко мне какую-то симпатию, знала только Маришка. Она была наша Музя, так мы ее называли. Я много с ней советовалась. И когда Олег сделал мне предложение, то кольцо, которое он подарил, я отдала Маришке на сохранение, – рассказала Яна. – Оно было у нее. И когда я закончила отношения, которые тогда у меня были, сказала: «Маришка, возвращай кольцо». Тогда я его уже надела и так ношу.

Яна Глущенко с мужем и сыном / instagram.com/yamo4ka

Напомним,