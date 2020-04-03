Звезда Первых ласточек Максим Самчик женился в разгар пандемии коронавируса

3 апреля 2020 14:00 Юлия Крутиева
Звезда Первых ласточек Максим Самчик женился в разгар пандемии коронавируса
Актер Максим Самчик
instagram.com/max_samchyk

Карантин – не повод кардинально менять все свои планы.

Именно так, по всей видимости, решил актер Максим Самчик. В минувший четверг исполнитель роли Феди в сериале «Первые ласточки» сыграл свадьбу.

Об этом 22-летний парень сообщил на своей странице в Инстаграм. Избранницей Максима стала актриса, модель и фотограф Ангелина Трандафилова.

Читайте такжеХолостяк-10: на проекте произойдет оголение тел и чувств
Актер также опубликовал серию фотографий со свадьбы. В ЗАГС влюбленные пришли в защитных масках, джинсах и худи, которые украсили образы жениха и невесты. 

Максим Самчик с женой / instagram.com/max_samchyk
Пышного торжества пара не устраивала. Судя по всему, создание семьи Макс и Ангелина отметят после завершения пандемии коронавируса.

Читайте такжеМы сами в шоке: Алина Гросу заявила о беременности
Своими радостными эмоциями в блоге также поделилась и Трандафилова.

02.04.2020. Теперь я официально могу сказать, что у меня лучший МУЖ в мире. Люблю,
– написала девушка.

Максим Самчик с женой / instagram.com/angelina_trandafilova
Напомним, 

Облако тегов

свадьбы звезд личная жизнь звезд социальные сети новости Максим Самчик Первые ласточки

Материалы по теме

Від пацанки до панянки-4: участница обольщала незнакомого парня обнаженными ягодицами
Новости

Від пацанки до панянки-4: участница обольщала незнакомого парня обнаженными ягодицами
Настя Каменских удивила публику умением танцевать ребрами
Новости

Настя Каменских удивила публику умением танцевать ребрами
Что смотреть по ТВ 3 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Анонсы на ТВ

Что смотреть по ТВ 3 апреля 2020 года: 5 фильмов для нескучного дня
Холостяк-9: в семье Никиты Добрынина и Даши Квитковой случилось пополнение
Новости

Холостяк-9: в семье Никиты Добрынина и Даши Квитковой случилось пополнение

Популярное на сайте

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)

Популярное видео

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!

Ирина Билык: Наверное, я реалист. Паники нет точно!
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 30.03.2020)
Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2020)
Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)

Ничто не случается дважды 2 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 30.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK