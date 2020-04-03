Звезда Первых ласточек Максим Самчик женился в разгар пандемии коронавируса

Карантин – не повод кардинально менять все свои планы.

Именно так, по всей видимости, решил актер Максим Самчик. В минувший четверг исполнитель роли Феди в сериале «Первые ласточки» сыграл свадьбу.

Об этом 22-летний парень сообщил на своей странице в Инстаграм. Избранницей Максима стала актриса, модель и фотограф Ангелина Трандафилова.

Актер также опубликовал серию фотографий со свадьбы. В ЗАГС влюбленные пришли в защитных масках, джинсах и худи, которые украсили образы жениха и невесты.

Максим Самчик с женой / instagram.com/max_samchyk

Пышного торжества пара не устраивала. Судя по всему, создание семьи Макс и Ангелина отметят после завершения пандемии коронавируса.

Своими радостными эмоциями в блоге также поделилась и Трандафилова.

02.04.2020. Теперь я официально могу сказать, что у меня лучший МУЖ в мире. Люблю,

– написала девушка.

Максим Самчик с женой / instagram.com/angelina_trandafilova

Напомним,