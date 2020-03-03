Первые ласточки: стали известны интригующие детали второго сезона сериала
Спецпроект Нового канала, тронувший до глубины души многих украинцев, вернется на экраны с большими изменениями. Продолжение будет в совершенно новом формате.
После премьеры первой серии YouTube «взорвался» комментариями – количество откликов на увиденное зашкаливало. Зрителям не просто понравился сериал, они узнали в главных героях себя. Тысячи личных шокирующих историй, сотни звонков на национальную детскую горячую линию «Ла Страда» с просьбами о помощи, десятки материалов в СМИ – «Первые ласточки» достучались до многих.
Зритель ждет продолжения сериала. И оно будет. Но не таким, как все привыкли видеть на нашем телевидении, – говорит Евгений. – Это совершенно другая история, с другими персонажами и конфликтами. Но, как и в первом сезоне, в основу сюжета будет заложена новая мощная социальная тема. При этом она не менее значима, чем та, что была в первом сезоне. Эта тема сейчас у всех на слуху, поэтому, я надеюсь, станет актуальной как для взрослых, так и для молодежи.
Евгений признался, что ему бы хотелось по максимуму сохранить актерский состав первого сезона. Но окончательное решение будет принято после проб.
Всех героев ждет полное перевоплощение в абсолютно новые роли, будут поставлены другие задачи. И только на пробах станет понятно, справятся ли ребята с ними, – объясняет Туник. – В противном случае мы наберем новых актеров, которые будут больше соответствовать прописанным ролям.
Решение это довольно рискованное, ведь понимаю, что многие зрители ждут продолжение историй полюбившихся героев. Но нужно делать новые вызовы, – говорит шоураннер. – Я не люблю, когда топчутся на одном месте, показывая одни и те же линии, которые никуда не ведут. Если бы мы продолжали «Первые ласточки» в таком же русле, думаю, зритель был бы разочарован и не получил бы должного удовлетворения от увиденного на экране. Надеюсь, что новая концепция придется нашим фанатам по душе.
Напомним,