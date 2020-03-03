Первые ласточки: стали известны интригующие детали второго сезона сериала

Спецпроект Нового канала, тронувший до глубины души многих украинцев, вернется на экраны с большими изменениями. Продолжение будет в совершенно новом формате.

«Первые ласточки» – мощная реалистичная история. Ее не было на самом деле, но она могла случиться с каждым. Здесь ярко показан подростковый возраст – один из самых сложных периодов в жизни человека. Чем живут современные подростки, чего они боятся, какую боль испытывают, что скрывают. Из-за жесткой травли в школе, непонимания со стороны взрослых, издевок сверстников кажется, будто суицид – это единственный выход. А родители не замечают те самые «первые ласточки», тревожные звоночки, которые предшествуют страшной трагедии. Именно об этом первый сезон «Первых ласточек».

После премьеры первой серии YouTube «взорвался» комментариями – количество откликов на увиденное зашкаливало. Зрителям не просто понравился сериал, они узнали в главных героях себя. Тысячи личных шокирующих историй, сотни звонков на национальную детскую горячую линию «Ла Страда» с просьбами о помощи, десятки материалов в СМИ – «Первые ласточки» достучались до многих.

Актеры сериала «Первые ласточки» / пресс-служба Нового канала

После того как на Новом канале прошла восьмая, последняя серия проекта, в соцсетях и на встречах с актерами зрители постоянно спрашивают, будет ли продолжение. И оно будет! Ведь еще столько всего нужно сказать, глубже погрузиться в важные темы. Подробности о втором сезоне раскрыл шоураннер проекта Евгений Туник.

Зритель ждет продолжения сериала. И оно будет. Но не таким, как все привыкли видеть на нашем телевидении, – говорит Евгений. – Это совершенно другая история, с другими персонажами и конфликтами. Но, как и в первом сезоне, в основу сюжета будет заложена новая мощная социальная тема. При этом она не менее значима, чем та, что была в первом сезоне. Эта тема сейчас у всех на слуху, поэтому, я надеюсь, станет актуальной как для взрослых, так и для молодежи.

Туник объяснил, что такого формата в Украине еще не было. Ведь проект не просто продлевается на второй сезон, он полностью меняет тему. Меняется мир сериала. Как в некоторых зарубежных сериалах вроде «Американской истории ужасов», где сезоны построены по такому же принципу. Но аналогов пока нет ни в нашей стране, ни в странах ближнего зарубежья.

Актеры сериала «Первые ласточки» / пресс-служба Нового канала

Если в первом сезоне «первые ласточки» – весточки того, что ребенок хочет совершить с собой что-то плохое, то во втором будут совершенно другие признаки современной социальной проблемы. Название, жанр, тема, стилистика, даже, возможно, актеры – все это сохранится, но получит новую историю.

Евгений признался, что ему бы хотелось по максимуму сохранить актерский состав первого сезона. Но окончательное решение будет принято после проб.

Всех героев ждет полное перевоплощение в абсолютно новые роли, будут поставлены другие задачи. И только на пробах станет понятно, справятся ли ребята с ними, – объясняет Туник. – В противном случае мы наберем новых актеров, которые будут больше соответствовать прописанным ролям.

Актеры сериала «Первые ласточки» / пресс-служба Нового канала

По словам Туника, первый и второй сезоны связаны только одной темой – персоной Друга.

Решение это довольно рискованное, ведь понимаю, что многие зрители ждут продолжение историй полюбившихся героев. Но нужно делать новые вызовы, – говорит шоураннер. – Я не люблю, когда топчутся на одном месте, показывая одни и те же линии, которые никуда не ведут. Если бы мы продолжали «Первые ласточки» в таком же русле, думаю, зритель был бы разочарован и не получил бы должного удовлетворения от увиденного на экране. Надеюсь, что новая концепция придется нашим фанатам по душе.

Напомним,