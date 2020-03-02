Мама Насти Каменских раскрыла неожиданные факты о детстве дочери

Мама певицы Лидия Каменских поделилась подробностями воспитания будущей звезды.

О кудрях, как у Насти Каменских , мечтают тысячи девушек. Эффектная прическа – это у них семейное. Но мама популярной певицы признается – когда-то ненавидела свои волосы.

Я родилась в селе, думала: «Боже, приеду в Киев и сразу себе уровняю эти волосы». Где-то я их ненавидела. В детстве они были длиннее и их было еще больше, это сейчас уже меньше, – поделилась Лидия Каменских в эфире канала «Украина». – А потом поняла, что это удобно. Пока другие что-то там делают, я встала, покрутила-покрутила и все – прическа.

Настя Каменских с мамой / instagram.com/kamenskux

С певицей Аллой Кудлай мама звезды дружит много лет. Они познакомились во время работы в хоре Веревки. Обе утверждают, что за это время они ни разу серьезно не поссорились. Кроме того, у них много общего.

Я выходила замуж, когда Насте уже было 3 годика, – говорит Лидия Петровна. – Мы жили вместе, а свадьбу надо же было сделать. Муж был нашим конкретным директором. Такая у нас с Аллочкой судьба – наши мужья на 16 лет старше, и мы обе Петровны. Поэтому у нас такая идеальная дружба.

Но когда дочь подросла, перед женщиной встал непростой выбор – либо сцена, либо воспитание Насти, будущей звезды NK. И она выбрала второе.

Я родила Настеньку и через полтора года снова вышла в хор. Мы тогда очень много гастролировали, а моя мама уже была пожилого возраста, – вспоминает Лидия. – Было трудно, мне нужно было Настей заниматься.

Настя Каменских с мамой / instagram.com/kamenskux

Лидия Петровна говорит: успех NK ее не очень удивил, потому что Настя с детства знала, чего хочет.

Она была трудяжка – школа, музыкальная школа, на балет я ее просто для развития отдала. Уже сейчас она шутит, что лучше бы я ее тогда отдала на спорт, – рассказывает женщина и утверждает, что взлет карьеры дочери в Латинской Америке – это результат ее неутомимого труда. – Это же Настя – она ​​себе ставит цель и идет к ней. Она молодец, с детства такая. Вот сказала, что выучит язык – и выучила. Она мне очень благодарна, что мы ее отправили в Италию, она знает итальянский. Конечно, языки разные, но немножечко похожи, поэтому ей легче было.

Напомним,