Евровидение-2020: «бывший» Ани Лорак стал участником конкурса
До старта песенного конкурса осталось чуть больше двух месяцев.
29 февраля своего конкурсанта выбрала Украина, а вчера стало известно имя певца, который поедет покорять «Евровидение-2020» от Эстонии.
Им стал Уку Сувисте. Он эстонец, но несколько лет назад принимал участие в вокальном шоу «Голос» и был в составе команды певицы Ани Лорак.
Как же я рада, что участник из моей команды в проекте «Голос» – Уку Сувисте – стал победителем эстонского национального отбора и будет представлять свою страну на конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме! – пишет Ани. – От всей души желаю победы! Представляя Украину в 2008 году и одержав серебро, особенно понимаю, как волнительно и ответственно быть голосом своей страны! Горжусь тобой! Удачи и везения тебе и всей команде. Все получится.
Напомним,