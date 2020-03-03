Евровидение-2020: «бывший» Ани Лорак стал участником конкурса

До старта песенного конкурса осталось чуть больше двух месяцев.

И чем ближе это событие, тем все больше европейских стран оглашают имена вокалистов, которые будут побороться за победу в «Евровидении-2020»

29 февраля своего конкурсанта выбрала Украина, а вчера стало известно имя певца, который поедет покорять «Евровидение-2020» от Эстонии.

Им стал Уку Сувисте. Он эстонец, но несколько лет назад принимал участие в вокальном шоу «Голос» и был в составе команды певицы Ани Лорак.

Ани Лорак и Уку Сувисте / instagram.com/anilorak

Этой радостной новостью в Инстаграм поделилась сама Лорак. Она опубликовала фото с Уку и пожелала ему удачи. Также певица вспомнила, как сама получила «серебро» на «Евровидении» в 2008 году.

Как же я рада, что участник из моей команды в проекте «Голос» – Уку Сувисте – стал победителем эстонского национального отбора и будет представлять свою страну на конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме! – пишет Ани. – От всей души желаю победы! Представляя Украину в 2008 году и одержав серебро, особенно понимаю, как волнительно и ответственно быть голосом своей страны! Горжусь тобой! Удачи и везения тебе и всей команде. Все получится.

Напомним,