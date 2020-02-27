В Роттердаме сделали заявление о судьбе Евровидения-2020 в связи с коронавирусом
Отменят ли Евровидение-2020 из-за распространения смертельного коронавируса?
На ситуацию отреагировали и власти Роттердама, который примет Евровидение-2020 в мае текущего года.
Мы все хорошо контролируем и готовы на все возможные риски и угрозы. Проводится оценка необходимости дополнительных мер,– отметили представители властей города.
Такое заявление порадовало фанатов конкурса, однако следует иметь в виду, что власти Роттердама берут во внимание текущие условия.
На сегодняшний день, например, в городе не выявили ни одного случая коронавируса, ситуация и правда не вызывает опасений.
Известный врач Аб Остерхаус подчеркнул, что свозить в Роттердам такое количество людей очень опасно. По его мнению, проведение классического Евровидения будет целесообразным лишь в том случае, если вирус к тому времени окажется полностью побежденным.
Организаторам, думаю, придется рассмотреть разные варианты, например, Евровидение с пустыми трибунами, если вирус будет продолжать убивать и в мае.
Напомним,