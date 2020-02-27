В Роттердаме сделали заявление о судьбе Евровидения-2020 в связи с коронавирусом

В Роттердаме сделали заявление о судьбе Евровидения-2020 в связи с коронавирусом

Отменят ли Евровидение-2020 из-за распространения смертельного коронавируса?

До недавнего времени коронавирус удавалось сдерживать в пределах Китая, однако теперь, после вспышек в Иране и Италии, а также распространения COVID-19 на все континенты, во Всемирной организации здравоохранения заговорили о пандемии.

На ситуацию отреагировали и власти Роттердама, который примет Евровидение-2020 в мае текущего года.

Мы все хорошо контролируем и готовы на все возможные риски и угрозы. Проводится оценка необходимости дополнительных мер,

– отметили представители властей города.

Такое заявление порадовало фанатов конкурса, однако следует иметь в виду, что власти Роттердама берут во внимание текущие условия.

На сегодняшний день, например, в городе не выявили ни одного случая коронавируса, ситуация и правда не вызывает опасений.

Но коронавирус продолжает распространяться и местные вирусологи уже просчитали риски.

Известный врач Аб Остерхаус подчеркнул, что свозить в Роттердам такое количество людей очень опасно. По его мнению, проведение классического Евровидения будет целесообразным лишь в том случае, если вирус к тому времени окажется полностью побежденным.

Организаторам, думаю, придется рассмотреть разные варианты, например, Евровидение с пустыми трибунами, если вирус будет продолжать убивать и в мае.

Напомним,