Евровидение-2020: песни участников второго полуфинала Нацотбора
В субботу, 15 февраля, Украина узнает имена всех финалистов Национального отбора на Евровидение 2020.
Ребята начали творческий путь во Львове, свою музыку они называют Sad Dance, а открывать второй полуфинал будут с композицией Maze. Песня, по словам музыкантов, посвящена решающему моменту, когда мы делаем первый шаг.
Темнокожие сестры Бетти, Сиона и Мириам родом из Харькова, на Нацотборе они представят песню, посвященную картине Казимира Малевича.
Композиция посвящена сильной девушке, потерявшей все, но преодолевшей препятствия.
Среди участников Нацотбора оказался еще один триумфатор Х-фактора, Александр стал лучшим в 4 сезоне вокального шоу, когда ему было только 15 лет. сейчас Саше уже 21 и он решил попробовать свои силы с песней Savior, она о человеке, который обязательно подставит свое плечо в трудную минуту.
Девушка представила свой трек одной из первых, в композиции идет речь о внутренних переживаниях, которые часто нам вредят. У Garna тоже есть вокальная фишка, ее голос отлично смотрелся бы в джазовых композициях.
В этом году Khayat пришел на отбор с композицией о любви. Впустите это чувство в свое сердце, чтобы стать счастливым, призывает исполнитель.
Песня Horizon была написана Дэвидом Аксельродом, более известным как Владимир Ткаченко, еще пять лет назад, когда его супруга Алена забеременела.
Специально для Евровидения Дэвид решился, наконец, показать композицию публике.
Электронный дуэт из Тернополя закроет второй полуфинал композицией о том, как важно признавать свои ошибки и жить уже сегодня.
Напомним,