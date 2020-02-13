Евровидение-2020: песни участников второго полуфинала Нацотбора

В субботу, 15 февраля, Украина узнает имена всех финалистов Национального отбора на Евровидение 2020.

Moonzoo feat. F.M.F. Sure – Maze

Ребята начали творческий путь во Львове, свою музыку они называют Sad Dance, а открывать второй полуфинал будут с композицией Maze. Песня, по словам музыкантов, посвящена решающему моменту, когда мы делаем первый шаг.

Fo Sho – Blck Sqr

Темнокожие сестры Бетти, Сиона и Мириам родом из Харькова, на Нацотборе они представят песню, посвященную картине Казимира Малевича.

Элина Иващенко – Get Up

Элина является победителем десятого сезона украинского шоу Х-фактор, свою песню она представила еще за месяц до оглашения участников отбора, будучи уверенной, что пройдет в полуфинал.

Композиция посвящена сильной девушке, потерявшей все, но преодолевшей препятствия.

Александр Порядинский – Savior

Среди участников Нацотбора оказался еще один триумфатор Х-фактора, Александр стал лучшим в 4 сезоне вокального шоу, когда ему было только 15 лет. сейчас Саше уже 21 и он решил попробовать свои силы с песней Savior, она о человеке, который обязательно подставит свое плечо в трудную минуту.

Garna – Who We Are?

Девушка представила свой трек одной из первых, в композиции идет речь о внутренних переживаниях, которые часто нам вредят. У Garna тоже есть вокальная фишка, ее голос отлично смотрелся бы в джазовых композициях.

Khayat – Call For Love

Молодой артист уже второй раз пробует свои силы на Национальном отборе. В прошлом году парень стал настоящей загадкой для аудитории, его активно поддержала публика, но не жюри.

В этом году Khayat пришел на отбор с композицией о любви. Впустите это чувство в свое сердце, чтобы стать счастливым, призывает исполнитель.

David Axelrod – Horizon

Песня Horizon была написана Дэвидом Аксельродом, более известным как Владимир Ткаченко, еще пять лет назад, когда его супруга Алена забеременела.

Специально для Евровидения Дэвид решился, наконец, показать композицию публике.

Tvorchi – Bonfire

Электронный дуэт из Тернополя закроет второй полуфинал композицией о том, как важно признавать свои ошибки и жить уже сегодня.

Напомним,