На заметку путешественникам: Украина вводит проверки на коронавирус в аэропортах
В украинских аэропортах на коронавирус будут проверять всех туристов, которые прилетают из стран, где зафиксирован хотя бы один случай инфекции.
На сегодняшний день коронавируса в Украине нет, но мы хотим, чтобы так оставалось и дальше, будем проверять всех в аэропортах.
Примечательно, что коронавирус в Европе зарегистрировали в Германии (16 случаев), Франции (12 случаев), Великобритании (12 зараженных), Испании (12 пациентов с подтвержденным диагнозом).
Поскольку большинство украинцев возвращаются из Италии на автобусах, мы уже завтра планируем ввести проверки на коронавирус на пункте пропуска Тиса, Закарпатье.
Напомним,