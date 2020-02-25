На заметку путешественникам: Украина вводит проверки на коронавирус в аэропортах

25 февраля 2020 11:30 Алла Лысак
На заметку путешественникам: Украина вводит проверки на коронавирус в аэропортах
На заметку путешественникам: Украина вводит проверки на коронавирус в аэропортах
pixabay.com

В украинских аэропортах на коронавирус будут проверять всех туристов, которые прилетают из стран, где зафиксирован хотя бы один случай инфекции.

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По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, проверять будут как украинцев, которые возвращаются домой, так и иностранцев, прилетающих в Украину из стран, где зафиксирован новый китайский вирус

На сегодняшний день коронавируса в Украине нет, но мы хотим, чтобы так оставалось и дальше, будем проверять всех в аэропортах.

Примечательно, что коронавирус в Европе зарегистрировали в Германии (16 случаев), Франции (12 случаев), Великобритании (12 зараженных), Испании (12 пациентов с подтвержденным диагнозом).

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Настоящая вспышка коронавируса произошла в Италии, где число инфицированных выросло до 224, также есть первые жертвы вируса. 

Поскольку большинство украинцев возвращаются из Италии на автобусах, мы уже завтра планируем ввести проверки на коронавирус на пункте пропуска Тиса, Закарпатье.

Напомним,

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