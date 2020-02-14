Посылки из Китая: сколько времени коронавирус остается опасным на поверхностях
В связи со вспышкой коронавируса многих украинцев интересует вопрос безопасности посылок из Китая.
Однако недавно китайские исследователи закончили изучение этого вопроса и выступили с однозначным заявлением: коронавирус COVID-19 может жить на поверхности до 9 дней, однако этот максимальный период времени вирус выдерживает лишь при комнатной температуре, которая остается стабильной все время.
Иногда вирус погибает уже через 2 часа, иногда остается опасным 3-4 дня, максимальный период, который мы зафиксировали, 9 дней. Также его выживаемость зависит от поверхности, на которой он находится.
Напомним,