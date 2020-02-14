Посылки из Китая: сколько времени коронавирус остается опасным на поверхностях

14 февраля 2020 11:30 Алла Лысак
Посылки из Китая: сколько времени коронавирус остается опасным на поверхностях
Посылки из Китая: сколько времени коронавирус остается опасным на поверхностях
pixabay.com

В связи со вспышкой коронавируса многих украинцев интересует вопрос безопасности посылок из Китая.

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До недавнего времени ученые не давали однозначного ответа касательно способности вируса оставаться опасным для человека на поверхностях, вне носителя. 

Однако недавно китайские исследователи закончили изучение этого вопроса и выступили с однозначным заявлением:  коронавирус COVID-19 может жить на поверхности до 9 дней, однако этот максимальный период времени вирус выдерживает лишь при комнатной температуре, которая остается стабильной все время. 

Иногда вирус погибает уже через 2 часа, иногда остается опасным 3-4 дня, максимальный период, который мы зафиксировали, 9 дней. Также его выживаемость зависит от поверхности, на которой он находится.

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Ученые отметил, что на алюминии, дереве, бумаге и пластике вирус живет от 4 до 5 дней, соответственно, посылки из Китая не считаются источником заражения. Как отмечают медики, если бы вирус передавался через товары, количество заболевших в других странах значительно возросло бы. Именно поэтому товарооборот с Китаем никто не прекратил. 

Напомним,

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