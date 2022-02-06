Baby on board (Малыш на борту) - Турция - смотреть онлайн 1 выпуск от 04.02.2022
Вышел 1 выпуск шоу о путешествиях с ребёнком "Baby on board" (Малыш на борту) с Василисой Фроловой. В 1 выпуске ведущая отправилась в Турцию.
Куда поехать отдыхать с ребенком? Как подготовиться к путешествию? С какими трудностями могут столкнуться родители в дороге? Возможно ли вообще отдохнуть с ребёнком? Об этом в первом тревел-шоу с ребёнком Baby on board (Малыш на борту).
1 выпуск шоу Baby on board смотрите онлайн на tv.ua.