Baby on board (Малыш на борту) - Турция - смотреть онлайн 1 выпуск от 04.02.2022

6 февраля 2022 13:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Baby on board (Малыш на борту) - Турция - смотреть онлайн 1 выпуск от 04.02.2022
Baby on board (Малыш на борту) - Турция - смотреть онлайн 1 выпуск от 04.02.2022
кадр из видео

Вышел 1 выпуск шоу о путешествиях с ребёнком "Baby on board" (Малыш на борту) с Василисой Фроловой. В 1 выпуске ведущая отправилась в Турцию.

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Смотрите в 1 выпуске Baby on board: 

Куда поехать отдыхать с ребенком? Как подготовиться к путешествию? С какими трудностями могут столкнуться родители в дороге? Возможно ли вообще отдохнуть с ребёнком? Об этом в первом тревел-шоу с ребёнком Baby on board (Малыш на борту).

1 выпуск шоу Baby on board смотрите онлайн на tv.ua.

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