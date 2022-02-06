Не только о детях – MamaRika - смотреть онлайн 1 выпуск от 21.01.2022

6 февраля 2022 10:42 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Не только о детях – MamaRika - смотреть онлайн 1 выпуск от 21.01.2022
Не только о детях – MamaRika - смотреть онлайн 1 выпуск от 21.01.2022
пресс-служба

Смотрите онлайн на tv.ua 1 выпуск шоу Не только о детях с Василисой Фроловой. Героиня 1 выпуска - певица MamaRika.

Читайте такжеMamaRika в интервью Василисе Фроловой: Жити треба окремо від батьків
Смотрите в 1 выпуске шоу Не только о детях

MamaRika поделилась эксклюзивными подробностями отношений с мужем. Как молодой паре удалось пережить 10 месяцев без секса и чем можно было заменять интимную близость.  

1 выпуск шоу Не только о детях от 21.01.2022 смотрите онлайн на tv.ua.

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