MamaRika в интервью Василисе Фроловой: Жити треба окремо від батьків
Певица MamaRika раскрыла подробности семейной жизни в интервью Василисе Фроловой.
Детали раскрывает MamaRika в программе Не только о детях.
Изменилось и общение Анастасии Середы (MamaRika) с мамой и свекровью. После рождения внука, бабушки настаивали на своём. Но Анастасии удалось четко выстроить рамки в вопросах воспитания ребенка.
Жити треба окремо від батьків. АМІНЬ! - MamaRika
Как удается совмещать плотный график выступлений и не отодвигать на второй план личную жизнь? Скрытые от публики, тонкости личной жизни MamaRika обсудила с Василисой Фроловой, в ее новом шоу “Не только о детях”.