MamaRika в интервью Василисе Фроловой: Жити треба окремо від батьків

21 января 2022 16:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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MamaRika в интервью Василисе Фроловой: Жити треба окремо від батьків
MamaRika в интервью Василисе Фроловой: Жити треба окремо від батьків
пресс-служба

Певица MamaRika раскрыла подробности семейной жизни в интервью Василисе Фроловой.

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Молодая мама и певица MamaRika в августе 2021 родила первенца Давида. Звездная семья не показывает малыша даже своей аудитории подписчиков в Инстаграм. Это суеверия или продуманная тактика?

Детали раскрывает MamaRika в программе Не только о детях.

Изменилось и общение Анастасии Середы (MamaRika) с мамой и свекровью. После рождения внука, бабушки настаивали на своём. Но Анастасии удалось четко выстроить рамки в вопросах воспитания ребенка.

Жити треба окремо від батьків. АМІНЬ! - MamaRika

Как удается совмещать плотный график выступлений и не отодвигать на второй план личную жизнь?  Скрытые от публики, тонкости личной жизни MamaRika обсудила с Василисой Фроловой, в ее новом шоу “Не только о детях”.

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Василиса Фролова MamaRika Не только о детях

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