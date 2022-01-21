MamaRika в интервью Василисе Фроловой: Жити треба окремо від батьків

Певица MamaRika раскрыла подробности семейной жизни в интервью Василисе Фроловой.

Молодая мама и певица MamaRika в августе 2021 родила первенца Давида. Звездная семья не показывает малыша даже своей аудитории подписчиков в Инстаграм. Это суеверия или продуманная тактика?

Детали раскрывает MamaRika в программе Не только о детях.

Изменилось и общение Анастасии Середы (MamaRika) с мамой и свекровью. После рождения внука, бабушки настаивали на своём. Но Анастасии удалось четко выстроить рамки в вопросах воспитания ребенка.

Жити треба окремо від батьків. АМІНЬ! - MamaRika

Как удается совмещать плотный график выступлений и не отодвигать на второй план личную жизнь? Скрытые от публики, тонкости личной жизни MamaRika обсудила с Василисой Фроловой, в ее новом шоу “Не только о детях”.