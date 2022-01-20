Василиса Фролова сделала признание об употреблении алкоголя во время беременности

Василиса Фролова на YouTube-канале запускает свое шоу под названием «Не только о детях». Героиней первого выпуска стала певица MamaRika.

Новая программа посвящена теме родительства: как материнство и отцовство повлияло на жизни знаменитых людей? С какими радостями и трудностями сталкиваются украинские звезды, оказавшись в статусе родителя? Также зрители смогут узнать различные подробности частной жизни селебрити.

Так, гостьей первого выпуска стала украинская певица MamaRika, родившая в августе 2021 года первенца Давида.

Молодые мамы (напомним, что Василиса Фролова родила сына в марте 2021 года) в непринужденной и дружеской атмосфере обсуждают различные тонкости материнства. В частности, в интервью Василисе Фроловой MamaRika заявила, что после тяжелой беременности чувствует себя прекрасно и что послеродовой депрессии нет в ее жизни.

Я не страдаю приколясами, типу родової депресії, - утверждает артистка.

В свою очередь, Василиса Фролова поделилась с гостьей своим опытом материнства:

Я не думала, что это так круто кормить грудью.

И о том, как относится к алкоголю:

Во время беременности меня совершенно не тянуло к алкоголю. Вино постоянно отдавало спиртом. А после того, как родила, где-то на месяце третьем, сказали, можно выпивать бокал раз в две недели. Мне хотелось игристого. Кстати, если вы выпили, то кормить ребенка грудью можно после того, как прошло два часа, – поделилась Фролова в новом YouTube-шоу «Не только о детях».

Героиня первого выпуска расскажет о беременности, кормлении, о своём детстве и воспитании, а также о том, почему они с мужем переехали в другой город и действительно ли у пары не было секса все 10 месяцев? Смотрите онлайн.