Василиса Фролова сделала признание об употреблении алкоголя во время беременности
Василиса Фролова на YouTube-канале запускает свое шоу под названием «Не только о детях». Героиней первого выпуска стала певица MamaRika.
Так, гостьей первого выпуска стала украинская певица MamaRika, родившая в августе 2021 года первенца Давида.
Я не страдаю приколясами, типу родової депресії, - утверждает артистка.
В свою очередь, Василиса Фролова поделилась с гостьей своим опытом материнства:
Я не думала, что это так круто кормить грудью.
И о том, как относится к алкоголю:
Во время беременности меня совершенно не тянуло к алкоголю. Вино постоянно отдавало спиртом. А после того, как родила, где-то на месяце третьем, сказали, можно выпивать бокал раз в две недели. Мне хотелось игристого. Кстати, если вы выпили, то кормить ребенка грудью можно после того, как прошло два часа, – поделилась Фролова в новом YouTube-шоу «Не только о детях».
Героиня первого выпуска расскажет о беременности, кормлении, о своём детстве и воспитании, а также о том, почему они с мужем переехали в другой город и действительно ли у пары не было секса все 10 месяцев? Смотрите онлайн.