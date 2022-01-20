Василиса Фролова сделала признание об употреблении алкоголя во время беременности

20 января 2022 21:08 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Василиса Фролова сделала признание об употреблении алкоголя во время беременности
Василиса Фролова и Василиса Фролова
пресс-служба

Василиса Фролова на YouTube-канале запускает свое шоу под названием «Не только о детях». Героиней первого выпуска стала певица MamaRika.

Читайте такжеАнастасия Приходько призналась, что нашла идеального мужчину
Новая программа посвящена теме родительства: как материнство и отцовство повлияло на жизни знаменитых людей? С какими радостями и трудностями сталкиваются украинские звезды, оказавшись в статусе родителя? Также зрители смогут узнать различные подробности частной жизни селебрити.     

Так, гостьей первого выпуска стала украинская певица MamaRika, родившая в августе 2021 года первенца Давида.

Читайте такжеAlyosha рассказала, что стала жертвой секс-домогательств
Молодые мамы (напомним, что Василиса Фролова родила сына в марте 2021 года) в непринужденной и дружеской атмосфере обсуждают различные тонкости материнства. В частности, в интервью Василисе Фроловой MamaRika заявила, что после тяжелой беременности чувствует себя прекрасно и что послеродовой депрессии нет в ее жизни.

Я не страдаю приколясами, типу родової депресії, - утверждает артистка.

В свою очередь, Василиса Фролова поделилась с гостьей своим опытом материнства:

Я не думала, что это так круто кормить грудью.

И о том, как относится к алкоголю:

Во время беременности меня совершенно не тянуло к алкоголю. Вино постоянно отдавало спиртом. А после того, как родила, где-то на месяце третьем, сказали, можно выпивать бокал раз в две недели. Мне хотелось игристого. Кстати, если вы выпили, то кормить ребенка грудью можно после того, как прошло два часа, – поделилась Фролова в новом YouTube-шоу «Не только о детях».

Героиня первого выпуска расскажет о беременности, кормлении, о своём детстве и воспитании, а также о том, почему они с мужем переехали в другой город и действительно ли у пары не было секса все 10 месяцев? Смотрите онлайн.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Василиса Фролова MamaRika Не только о детях

Материалы по теме

Алина Гросу и Роман Полянский сыграют вместе в сериале "Вероника"
Новости

Алина Гросу и Роман Полянский сыграют вместе в сериале "Вероника"
Юрий Ткач рассказал, как зарабатывал первые деньги
Новости

Юрий Ткач рассказал, как зарабатывал первые деньги
Голос країни-12: дочка Константина Меладзе удивила судей своим появлением на сцене легендарного шоу
Новости

Голос країни-12: дочка Константина Меладзе удивила судей своим появлением на сцене легендарного шоу
Александр Педан собрал факты, которые помогут сделать поездку в Доминикану более комфортной
Путешествия

Александр Педан собрал факты, которые помогут сделать поездку в Доминикану более комфортной

Популярное на сайте

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Счастье им обеспечено: Павел Глоба назвал главных везунчиков 2022 года

Счастье им обеспечено: Павел Глоба назвал главных везунчиков 2022 года
Гороскоп на 17 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 17 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Популярное видео

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.01.2022)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.01.2022)
Надежда: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 17.01.2022)

Надежда: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 17.01.2022)
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)
Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)

Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK