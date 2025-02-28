MamaRika презентує нову пісню «Мамитати»: Поки наші батьки живі, до тих пір ми діти

«Мамитати - чуттєва історія про важливість родинних зв'язків, цінність часу, проведеного з найріднішими.

Українська співачка MamaRika презентує свою нову пісню «Мамитати», яку вона називає однією з найглибших та найсильніших у своїй творчості.

Це пісня, в яку я вклала весь свій біль, переживання і надважливий месседж, про те, що бути поруч із рідними- це велика розкіш, яку треба цінувати! Ця пісня настільки особиста, але водночас стосується кожного з нас, — розповідає MamaRika про новий трек.

Також пісня зворушливо піднімає болісну тему розлуки з рідними, яка стала ще актуальнішою в умовах війни та еміграції.

Тисячі українців зараз не можуть бути поруч із найріднішими, або щонайстрашніше вже втратили їх! Тож цією роботою хочеться нагадати наскільки важливо бути поруч із рідними якомога частіше, і при першій можливості говорити як сильно любиш своїх Ма і Та! — говорить співачка.

Співачка MamaRika / Пресслужба

Для MamaRika , як і для багатьох, питання розлуки із рідними стало особливо болючим. Її мама вже кілька років живе в Польщі, і зустрічі стали дуже рідкісними.

Я теж часто відчуваю цю відстань, бо майже всі мої рідні розкидані по різним містам і країнам. Та на щастя є моменти, коли ми кидаємо все і приїжджаємо один до одного, щоб просто побути разом.Коли я поруч із мамою, відчуваю себе маленькою, — додає MamaRika.

Пісня торкається не тільки особистої теми, але і відгукнеться у серці кожного.

Всі ми чиїсь діти. І поки наші батьки живі, ми діти, навіть якщо нам вже багато років. Обійми мами чи тата — це, мабуть, найкращі ліки від усіх бід! — говорить артистка.

Співачка MamaRika / Пресслужба

Кліп до пісні «Мамитати» створено на основі архівних фотокарток з дитинства співачки — моменти з її родиною, теплі миті, які зберігають справжні емоції та почуття.

Це просте відео, але воно дуже душевне. Ми використовували реальні кадри з життя, щоб показати, що для всіх нас важливо одне й те ж саме — бути поряд з тими, кого любимо. Це моя місія — підтримувати людей своєю музикою, давати їм можливість відчути, що вони не самотні, що ми всі разом, навіть якщо фізично далеко один від одного, — пояснює MamaRika.

Співачка сподівається, що ця пісня стане підтримкою для тих, хто зараз переживає важкі моменти розлуки з рідними або просто хоче нагадати собі про те, як важливо цінувати людей, яких ми любимо.

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