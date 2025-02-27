Даша Петрожицька розповіла про дні «нічогонеробства» в активному графіку

Акторка серіалу «Будиночок на щастя» Даша Петрожицька розповіла про слабкості.

Що ви робите в моменти, коли нічого не хочеться робити? Дозволяєте собі день лінощів та повної свободи дій? Фахівці кажуть, що саме так і треба вчиняти. Головне – без відчуття провини. Спробуйте! Українській акторці Даші Петрожицькій, яку з 31 березня зможете побачити у серіалі «Будиночок на щастя» на Новому каналі, це вдається.

Можливо тому, що вона навчилася вдало чергувати роботу та нічогонеробство й однаково кайфувати від кожного з процесів.

Я страшенно лінива, та при цьому трудоголік. Можу спокійно лежати й нічого не робити. Та коли з'являється робота, мене вже не зупинити. Просто якщо починається якийсь знімальний проєкт, бо вистави і так завжди є, то я дуже активна. Мені подобається те відчуття, – розповідає Даша Петрожицька в інтерв’ю Аліні Доротюк. – Коли ми гастролюємо по Україні, то спочатку дуже лінуємось в «Інтерсіті». А їздимо ми з колегами багато, і від цього трохи «скалічені». Я навіть думала набити собі татуювання «Інтерсіті» на хребті (сміється). Та коли йде вистава, дуже заряджаємось, і все минає. Так само коли тривають зйомки фільму чи серіалу, то працюю наднормово щодня. Або взагалі влаштовую скажений графік, поєднуючи одразу кілька проєктів паралельно. Мене це дуже заряджає і мотивує! Але при цьому думаю, що хочу лежати й нічого не робити. Така якась дивина (сміється).

Акторка Даша Петрожицька / Пресслужба Нового каналу

Та хоч як би Даші подобалось інколи «зупинитись», довго вона собі цього дозволити не може. Насамперед тому, що стомлюється навіть від лінощів.

Коли я нічого не роблю більше трьох днів, то мені стає сумно. Ти не можеш тривалий час просто лежати й дивитися серіали або TikTok. Тому шукаю заняття. А вдома завжди можна знайти, що зробити, – говорить акторка. – Але іноді от ті два-три дні дуже хочеться лежати й нічого не робити. Лише їсти. І бажано ще при цьому не гладшати! Мені потрібна така суперздатність (сміється).

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