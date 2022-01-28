ONUKA в интервью Василисе Фроловой: Я ніколи не хотіла бути мамою

Второй гостьей нового YouTube-шоу Василисы Фроловой «Не только о детях» стала Onuka.

В новом выпуске «Не только о детях c Василисой Фроловой» Ната Жижченко впервые заявила, что после полутора лет с сыном ей наконец-то стало легче.

Було важко. Та найважчий період – з року до півтора. Зараз мені нормально. Я працюю з психологинею.

Ната не скрывает того, что ранее была чайлдфри и что ее беременность некий ответ судьбы на ее заявления:

Я ніколи не хотіла бути мамою, ніколи не уявляла себе мамою і не асоціювала себе з усім цим материнством.

Также артистка призналась, была ли у нее мысль хайпануть на беременности:

Я ніколи не хотіла із вагітності робити хайп. Ми з чоловіком, Женею Філатовим, це приховували і пандемія нам у цьому прекрасно допомогла. Вагітність була сюрпризом для всіх.

Нежелание иметь детей действительно связано с перенаселением планеты или ответ спрятан где-то поглубже?

Смотрите новый выпуск YouTube-шоу «Не только о детях с Василисой Фроловой» и узнайте: приняла ли Ната собственного сына? Появился ли у певицы материнский инстинкт? Не жалеет ли фронтвумен украинской электро-фолк группы о незапланированной беременности? Как борется с затяжной послеродовой депрессией?