ONUKA в интервью Василисе Фроловой: Я ніколи не хотіла бути мамою

28 января 2022 17:27 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

ONUKA в интервью Василисе Фроловой: Я ніколи не хотіла бути мамою
ONUKA
пресс-служба

Второй гостьей нового YouTube-шоу Василисы Фроловой «Не только о детях» стала Onuka.

Читайте такжеMamaRika в интервью Василисе Фроловой: Жити треба окремо від батьків
В новом выпуске «Не только о детях c Василисой Фроловой» Ната Жижченко впервые заявила, что после полутора лет с сыном ей наконец-то стало легче.  

Було важко. Та найважчий період – з року до півтора. Зараз мені нормально. Я працюю з психологинею.

Ната не скрывает того, что ранее была чайлдфри и что ее беременность некий ответ судьбы на ее заявления:

Я ніколи не хотіла бути мамою, ніколи не уявляла себе мамою і не асоціювала себе з усім цим материнством.

Также артистка призналась, была ли у нее мысль хайпануть на беременности:

Я ніколи не хотіла із вагітності робити хайп. Ми з чоловіком, Женею Філатовим, це приховували і пандемія нам у цьому прекрасно допомогла. Вагітність була сюрпризом для всіх.

Читайте такжеВасилиса Фролова сделала признание об употреблении алкоголя во время беременности
Нежелание иметь детей действительно связано с перенаселением планеты или ответ спрятан где-то поглубже? 

Смотрите новый выпуск YouTube-шоу «Не только о детях с Василисой Фроловой» и узнайте: приняла ли Ната собственного сына? Появился ли у певицы материнский инстинкт? Не жалеет ли фронтвумен украинской электро-фолк группы о незапланированной беременности? Как борется с затяжной послеродовой депрессией?

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Василиса Фролова ONUKA Не только о детях

Материалы по теме

Султан Сулейман из "Великолепного века" покинул Турцию и переехал жить в другую страну
Новости

Султан Сулейман из "Великолепного века" покинул Турцию и переехал жить в другую страну
Ксения Мишина призналась, что купила жилье, и в новой квартире у нее будет "магическое место"
Новости

Ксения Мишина призналась, что купила жилье, и в новой квартире у нее будет "магическое место"
Украинская актриса перенесла тяжелую операцию на сердце: Время шло на часы
Новости

Украинская актриса перенесла тяжелую операцию на сердце: Время шло на часы
Брэд Питт закрутил роман со шведской певицей
Новости

Брэд Питт закрутил роман со шведской певицей

Популярное на сайте

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)
Продукты, которые можно употреблять перед сном: советует Марина Боржемская

Продукты, которые можно употреблять перед сном: советует Марина Боржемская
4 знака Зодиака станут богатыми— Павел Глоба

4 знака Зодиака станут богатыми— Павел Глоба
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

Популярное видео

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)

Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK