ONUKA в интервью Василисе Фроловой: Я ніколи не хотіла бути мамою
Второй гостьей нового YouTube-шоу Василисы Фроловой «Не только о детях» стала Onuka.
Було важко. Та найважчий період – з року до півтора. Зараз мені нормально. Я працюю з психологинею.
Ната не скрывает того, что ранее была чайлдфри и что ее беременность некий ответ судьбы на ее заявления:
Я ніколи не хотіла бути мамою, ніколи не уявляла себе мамою і не асоціювала себе з усім цим материнством.
Также артистка призналась, была ли у нее мысль хайпануть на беременности:
Я ніколи не хотіла із вагітності робити хайп. Ми з чоловіком, Женею Філатовим, це приховували і пандемія нам у цьому прекрасно допомогла. Вагітність була сюрпризом для всіх.
Смотрите новый выпуск YouTube-шоу «Не только о детях с Василисой Фроловой» и узнайте: приняла ли Ната собственного сына? Появился ли у певицы материнский инстинкт? Не жалеет ли фронтвумен украинской электро-фолк группы о незапланированной беременности? Как борется с затяжной послеродовой депрессией?