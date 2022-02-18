Орел и Решка. Земляне: на ведущую Michelle Andrade напали в Аргентине

18 февраля 2022 12:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: на ведущую Michelle Andrade напали в Аргентине
Мишель Андраде и Кирилл Макашов
пресс-служба Нового канала

Певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» Michelle Andrade рассказала об экстремальном начале съемок нового сезона «Землян» в Южной Америке и Африке.

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В экзотических странах было не только познавательно и весело, но и экстремально. Например, съемки в Аргентине могли закончиться трагически – на команду «Орла и Решки. Земляне» на Новом канале буквально напали местные жители.

Это произошло с нашей командой в Буэнос-Айресе, в самых больших и опасных трущобах (глухая, густо застроенная, грязная, плохо упорядоченная для жизни часть города, – прим. ред.) под названием Villa 31. Как только туда зашли, у меня сразу все сжалось внутри! – рассказала Michelle Andrade. – Честно, в бразильских трущобах чувствуешь себя гораздо безопаснее!

Ведущая Мишель Андраде / пресс-служба Нового канала

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Аргентинцы из трущоб вели себя странно. Не смотрели в глаза, боялись камеры, настороженно общались, хотя ведущая задавала простые бытовые вопросы.

Там мы встретили банду парней лет 18-20, которые бросались камнями на мосту. Я подошла спросить, зачем они это делают, после чего вышел их главный и одним лишь взглядом дал понять, что нам здесь находиться не стоит, – вспомнила Michelle. – Он был очень агрессивен, начал наезжать! Мы с командой побежали, а парень бросал в нас камни.

Напомним, 

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