Орел и Решка. Земляне: на ведущую Michelle Andrade напали в Аргентине Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Мишель Андраде и Кирилл Макашов пресс-служба Нового канала

Певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» Michelle Andrade рассказала об экстремальном начале съемок нового сезона «Землян» в Южной Америке и Африке.