Паста Болоньезе и салат из тунца и авокадо: вкусный и сытный обед по рецепту Павла Тупикова

Паста Болоньезе и салат из тунца и авокадо: вкусный и сытный обед по рецепту Павла Тупикова

Вкусный и сытный обед – залог прекрасного самочувствия и хорошего настроения. И очень важно, чтобы прием пищи был полноценным и полезным.

Так считает звездный отец, актер сериала «Суперкопы» на телеканале НЛО TV Павел Тупиков . Актер рассказал, как готовит любимое блюдо для своего сына – итальянскую пасту.

Коронным блюдом мой сын считает пасту Болоньезе в моем исполнении, ну а мне нравится салат из тунца и авокадо с сыром пармезан и бальзамическим соусом.

Подготовим ингредиенты для пасты: я беру пасту из твердых сортов пшеницы. Форма пасты (на ваш вкус), мы с сыном любим в форме бабочек.

Ингредиенты:

Паста - 1 упаковка

Фарш телячий - 400 грамм

Две луковицы среднего размера

Помидорки Черри - 4 шт

Прованские травы

Базилик свежий

Зубчик чеснока

Перец молотый черный (щепотка)

Копчёная паприка

Томатный соус

Способ приготовления:

На горячую сковороду – капля масла оливкового, обжариваем мелко нарезанный лук и помидорки Черри, добавляем мелко нарезанный чеснок, туда же щепотку копченой паприки и прованских трав, готовим до золотистой корочки лука. Снимаем «зажарку». Туда же, в сковороду грузим фарш, обжариваем, солим, перчим, как только фарш готов – добавляем нашу «зажарку» из лука и специй и заливаем томатным соусом. Тушим 15-20 минут. Пока тушится мясо, в кипящую воду погружаем спагетти, 5-7 минут варим до состояния аль денте. Как только паста готова, сливаем воду, промываем пасту чистой водой и вводим начинку из мяса. Руками рвем базилик и посыпаем блюдо, пармезан по желанию.

Пока варилась паста и тушилось мясо, мы успели приготовить салат!

Ингредиенты для салата:

Листья салата, шпинат и руккола

Тунец

Крем сыр или пармезан

Бальзамической соус

Помидорки Черри

Ялтинский лук

Способ приготовления:

Лук нарезаем кольцами, крупно нарезаем помидорки Черри и авокадо. Все ингредиенты смешиваем. Добавляем тунец (можно консервированный, либо приготовленный на сковороде). Шикарный обед готов. Buon appetito!