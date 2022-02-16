Паста Болоньезе и салат из тунца и авокадо: вкусный и сытный обед по рецепту Павла Тупикова

Эксклюзив 16 февраля 2022 22:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Паста Болоньезе и салат из тунца и авокадо: вкусный и сытный обед по рецепту Павла Тупикова
Паста Болоньезе и салат из тунца и авокадо: вкусный и сытный обед по рецепту Павла Тупикова
пресс-служба канала НЛО TV

Вкусный и сытный обед – залог прекрасного самочувствия и хорошего настроения. И очень важно, чтобы прием пищи был полноценным и полезным.

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Так считает звездный отец, актер сериала «Суперкопы» на телеканале НЛО TV Павел Тупиков. Актер рассказал, как готовит любимое блюдо для своего сына – итальянскую пасту.

Коронным блюдом мой сын считает пасту Болоньезе в моем исполнении, ну а мне нравится салат из тунца и авокадо с сыром пармезан и бальзамическим соусом.

Подготовим ингредиенты для пасты: я беру пасту из твердых сортов пшеницы. Форма пасты (на ваш вкус), мы с сыном любим в форме бабочек. 

Ингредиенты:

  • Паста  - 1 упаковка
  • Фарш телячий - 400 грамм 
  • Две луковицы среднего размера
  • Помидорки Черри - 4 шт 
  • Прованские травы 
  • Базилик свежий 
  • Зубчик чеснока 
  • Перец молотый черный (щепотка)
  • Копчёная паприка 
  • Томатный соус

Способ приготовления:

  1. На горячую сковороду – капля масла оливкового, обжариваем мелко нарезанный лук и помидорки Черри, добавляем мелко нарезанный чеснок, туда же щепотку копченой паприки и прованских трав, готовим до золотистой корочки лука.
  2. Снимаем «зажарку». Туда же, в сковороду грузим фарш, обжариваем, солим, перчим, как только фарш готов – добавляем нашу «зажарку» из лука и специй и заливаем томатным соусом. Тушим 15-20 минут.
  3. Пока тушится мясо, в кипящую воду погружаем спагетти, 5-7 минут варим до состояния аль денте.
  4. Как только паста готова, сливаем воду, промываем пасту чистой водой и вводим начинку из мяса. Руками рвем базилик и посыпаем блюдо, пармезан по желанию.

Пока варилась паста и тушилось мясо, мы успели приготовить салат!

Ингредиенты для салата:

  • Листья салата, шпинат и руккола 
  • Тунец 
  • Крем сыр или пармезан 
  • Бальзамической соус 
  • Помидорки Черри 
  • Ялтинский лук

Способ приготовления:

Лук нарезаем кольцами, крупно нарезаем помидорки Черри и авокадо. Все ингредиенты смешиваем. Добавляем тунец (можно консервированный, либо приготовленный на сковороде). Шикарный обед готов. Buon appetito!

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