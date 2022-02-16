Паста Болоньезе и салат из тунца и авокадо: вкусный и сытный обед по рецепту Павла Тупикова
Вкусный и сытный обед – залог прекрасного самочувствия и хорошего настроения. И очень важно, чтобы прием пищи был полноценным и полезным.
Коронным блюдом мой сын считает пасту Болоньезе в моем исполнении, ну а мне нравится салат из тунца и авокадо с сыром пармезан и бальзамическим соусом.
Подготовим ингредиенты для пасты: я беру пасту из твердых сортов пшеницы. Форма пасты (на ваш вкус), мы с сыном любим в форме бабочек.
Ингредиенты:
- Паста - 1 упаковка
- Фарш телячий - 400 грамм
- Две луковицы среднего размера
- Помидорки Черри - 4 шт
- Прованские травы
- Базилик свежий
- Зубчик чеснока
- Перец молотый черный (щепотка)
- Копчёная паприка
- Томатный соус
Способ приготовления:
- На горячую сковороду – капля масла оливкового, обжариваем мелко нарезанный лук и помидорки Черри, добавляем мелко нарезанный чеснок, туда же щепотку копченой паприки и прованских трав, готовим до золотистой корочки лука.
- Снимаем «зажарку». Туда же, в сковороду грузим фарш, обжариваем, солим, перчим, как только фарш готов – добавляем нашу «зажарку» из лука и специй и заливаем томатным соусом. Тушим 15-20 минут.
- Пока тушится мясо, в кипящую воду погружаем спагетти, 5-7 минут варим до состояния аль денте.
- Как только паста готова, сливаем воду, промываем пасту чистой водой и вводим начинку из мяса. Руками рвем базилик и посыпаем блюдо, пармезан по желанию.
Пока варилась паста и тушилось мясо, мы успели приготовить салат!
Ингредиенты для салата:
- Листья салата, шпинат и руккола
- Тунец
- Крем сыр или пармезан
- Бальзамической соус
- Помидорки Черри
- Ялтинский лук
Способ приготовления:
Лук нарезаем кольцами, крупно нарезаем помидорки Черри и авокадо. Все ингредиенты смешиваем. Добавляем тунец (можно консервированный, либо приготовленный на сковороде). Шикарный обед готов. Buon appetito!