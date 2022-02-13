Семга в сливочном соусе с томатами Черри и шпинатом: рецепт на День влюбленных от Алисы Тункевич
Эксклюзив 13 февраля 2022 18:00
Актриса Алиса Тункевич
пресс-служба канала НЛО TV
День святого Валентина уже на носу. Этот необычный день предусматривает непременный пункт – романтический ужин!
Алиса Тункевич уже знает, чем удивит своего мужчину 14 февраля. Актриса поделилась рецептом идеального праздничного угощения – Семга в сливочном соусе с томатами Черри и шпинатом. Предлагаю вам замариновать филе семги или лосося кусочками.
Семга в сливочном соусе с томатами Черри и шпинатом: рецепт на День влюбленных от Алисы Тункевич / пресс-служба
Ингредиенты:
- филе семги или лосося
- синий лук
- чеснок
- помидоры Черри
- листья шпината
- сливки
- лимон
- специи и соль
- твердый сыр
Способ приготовления:
- Посыпаем филе солью с двух сторон, добавив оливковое масло, и отправляем на сковороду (или гриль).
- Выкладываем кусочки рыбы кожей вверх и обжариваем до золотистого цвета (около 6 минут). Переворачиваем рыбу другой стороной, обжариваем еще 2 минуты.
- А тем временем в сотейнике поджарить синий лук, чеснок, помидоры Черри, листья шпината (около 10 минут).
- Затем влить сливки и немного воды в сотейник, довести смесь до кипения.
- Опустить в готовый соус кусочки, заранее пожаренного рыбного филе, добавить один кружок лимона и тушить 10-15 минут, под крышкой. Добавить специи и соль на ваш вкус.
- После приготовления, немного посыпать блюдо натертым твёрдым сыром. Приятного аппетита!
Семга в сливочном соусе с томатами Черри и шпинатом: рецепт на День влюбленных от Алисы Тункевич / пресс-служба
Напомним,