Семга в сливочном соусе с томатами Черри и шпинатом: рецепт на День влюбленных от Алисы Тункевич Эксклюзив Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Актриса Алиса Тункевич пресс-служба канала НЛО TV

День святого Валентина уже на носу. Этот необычный день предусматривает непременный пункт – романтический ужин!