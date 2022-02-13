Семга в сливочном соусе с томатами Черри и шпинатом: рецепт на День влюбленных от Алисы Тункевич

Эксклюзив 13 февраля 2022 18:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Семга в сливочном соусе с томатами Черри и шпинатом: рецепт на День влюбленных от Алисы Тункевич
Актриса Алиса Тункевич
пресс-служба канала НЛО TV

День святого Валентина уже на носу. Этот необычный день предусматривает непременный пункт – романтический ужин!

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Такой отличный способ выразить свои чувства. Звезда шоу «Мамахохотала» на телеканале НЛО TV Алиса Тункевич уже знает, чем удивит своего мужчину 14 февраля. Актриса поделилась рецептом идеального праздничного угощения – Семга в сливочном соусе с томатами Черри и шпинатом. Предлагаю вам замариновать филе семги или лосося кусочками.

Семга в сливочном соусе с томатами Черри и шпинатом: рецепт на День влюбленных от Алисы Тункевич / пресс-служба

Ингредиенты:

  • филе семги или лосося
  • синий лук
  • чеснок
  • помидоры Черри
  • листья шпината
  • сливки
  • лимон
  • специи и соль
  • твердый сыр

Способ приготовления:

  1. Посыпаем филе солью с двух сторон, добавив оливковое масло, и отправляем на сковороду (или гриль).
  2. Выкладываем кусочки рыбы кожей вверх и обжариваем до золотистого цвета (около 6 минут). Переворачиваем рыбу другой стороной, обжариваем еще 2 минуты.
  3. А тем временем в сотейнике поджарить синий лук, чеснок, помидоры Черри, листья шпината (около 10 минут).
  4. Затем влить сливки и немного воды в сотейник, довести смесь до кипения.
  5. Опустить в готовый соус кусочки, заранее пожаренного рыбного филе, добавить один кружок лимона и тушить 10-15 минут, под крышкой. Добавить специи и соль на ваш вкус.
  6. После приготовления, немного посыпать блюдо натертым твёрдым сыром. Приятного аппетита!

Семга в сливочном соусе с томатами Черри и шпинатом: рецепт на День влюбленных от Алисы Тункевич / пресс-служба

Напомним,

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