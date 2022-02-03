Пюре из батата: рецепт от Шефа Алекса Якутова

Эксклюзив 3 февраля 2022 19:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Пюре из батата: рецепт от Шефа Алекса Якутова
Пюре из батата: рецепт от Шефа Алекса Якутова
пресс-служба Нового канала

Эксперт реалити «На ножах» (Новый канал) Алекс Якутов рассказал, как приготовить альтернативный полезный гарнир - пюре из батата.

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Батат пока в диковинку для украинцев. Но все больше людей обращает внимание на этот корнеплод. Тем более, что с точки зрения пользы он лучше привычной для нас картошки. В батате очень много витамина А, он богат витамином С и полезными микроэлементами. А если вы не знаете, как вкусно приготовить этот корнеплод, попробуйте сделать из него пюре по советам Шефа, эксперта реалити «На ножах» Алекса Якутова.

Ингредиенты:

  • Батат – 500 г
  • Сливки – 100 мл
  • Сливочное масло – 50 г
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Батат промойте под проточной водой, разрежьте пополам.
  2. Противень посыпьте солью и выложите на него батат разрезом вниз.
  3. Отправьте в духовку, разогретую до 180-190 градусов. Запекайте до готовности. Проверьте готовность, проткнув батат зубочисткой. Корочка будет хрустящей, а внутри он будет мягким.
  4. Батат очистите от кожуры. Мякоть пересыпьте в емкость.
  5. В теплую мякоть добавьте масло и сливки. Растолките до состояния пюре. Готово!

Пюре из батата / pixabay.com

Какие блюда Шеф Алекс Якутов будет рекомендовать готовить владельцам и командам ресторанов – смотрите весной в реалити «На ножах» на Новом канале.  

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