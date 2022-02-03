Пюре из батата: рецепт от Шефа Алекса Якутова
Эксклюзив 3 февраля 2022 19:40
Пюре из батата: рецепт от Шефа Алекса Якутова
пресс-служба Нового канала
Эксперт реалити «На ножах» (Новый канал) Алекс Якутов рассказал, как приготовить альтернативный полезный гарнир - пюре из батата.
«На ножах» Алекса Якутова.
Ингредиенты:
- Батат – 500 г
- Сливки – 100 мл
- Сливочное масло – 50 г
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Батат промойте под проточной водой, разрежьте пополам.
- Противень посыпьте солью и выложите на него батат разрезом вниз.
- Отправьте в духовку, разогретую до 180-190 градусов. Запекайте до готовности. Проверьте готовность, проткнув батат зубочисткой. Корочка будет хрустящей, а внутри он будет мягким.
- Батат очистите от кожуры. Мякоть пересыпьте в емкость.
- В теплую мякоть добавьте масло и сливки. Растолките до состояния пюре. Готово!
Пюре из батата / pixabay.com
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