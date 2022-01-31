Голубцы со свининой и черноморским рачком: рецепт от Шефа Алекса Якутова
31 января 2022 01:00
Голубцы со свининой и черноморским рачком: рецепт от Шефа Алекса Якутова
Unsplash.com
Как дома приготовить голубцы со свининой и черноморским рачком? Рецепт вкуснейшего блюда от Алекса Якутова.
Алекс Якутов в свою очередь тоже переосмыслил традиционное для нас блюдо и предлагает вам приготовить голубцы из черноморских креветок и свинины по его авторскому рецепту.
Ингредиенты:
- Свинина – 300 г
- Черноморский рачок чищенный (она же креветка) – 150 г
- Зелень (петрушка и кинза) – 50 г
- Помидоры пелати – 1 баночка
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Стебель сельдерея – 1 шт.
- Савойская капуста – 1 шт.
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Соевый соус – 20-30 г
- Соль, черный перец – по вкусу
- Сахар – 1 ст. л.
Всегда лучше готовить голубцы из молодой капусты, но сейчас ее нет. Не сезон. В таком случае можно использовать савойскую капусту, – советует Алекс Якутов. – Она более нежная, чем обычная белокочанная. Еще я никогда не добавляю в голубцы крупу. Мне не нравится, как она разбухает, забирая весь сок из мяса. По итогу голубец выходит сухой, даже если тушишь его в соусе.
Голубцы со свининой и черноморским рачком: рецепт от Шефа Алекса Якутова / Unsplash.com
Способ приготовления:
- Капусту бланшируем. Для этого кочан опускаем в кипящую воду на пару минут, достаем и перекладываем в емкость с ледяной водой. Шоковый перепад температур позволит сохранить ярко-зеленый цвет, и у вас получатся красивые голубцы.
- Капусту разбираем на листья.
- Свинину перекручиваем на фарш. Рачок мелко режем. Соединяем вместе, добавляем нарезанную зелень, выдавливаем чеснок. Солим, перчим, добавляем соевый соус. Начинку хорошенько перемешиваем.
- На рабочую поверхность стелим пищевую пленку. На нее выкладываем лист капусты, посередине листа – столовую ложку фарша. С помощью пищевой пленки стягиваем лист в мешочек, хорошенько прижимая края. Или можно положить лист капусты в чашку и также затянуть верхушку со всех сторон. Голубцы получатся круглыми.
- Отдельно готовим в сотейнике соус. Для этого обжариваем нарезанный лук и натертую на крупной терке морковь. Высыпаем помидоры пелати и нарезанный корень сельдерея. Все вместе тушим. Добавляем сахар, соль и перец. Кто любит острое, может добавить чили.
- В гастроемкость заливаем соус, выкладываем голубцы краями капусты вниз. Накрываем сверху пергаментом и фольгой. Отправляем в духовку, разогретую до 160 градусов, на 30-40 минут.
Голубцы можно есть и как самостоятельное блюдо, и с гарниром. Я люблю подавать их с рисом, – делится Шеф. – 0, 5 кг риса залейте 650 г воды. Поставьте на медленный огонь и варите под крышкой. Когда вся вода испарится, накройте крышку полотенцем, чтобы крупа дошла. При подаче выложите рис, рядом голубец, сверху полейте соусом, в котором он тушился. Приятного аппетита!