Адская кухня: Алекс Якутов назвал поваров, которые разочаровали его больше всех

Адская кухня: Алекс Якутов назвал поваров, которые разочаровали его больше всех

В телересторане «Адской кухни» нашли волос в блюде.

На этой неделе две команды реалити «Адская кухня» (Новый канал) в седьмой раз готовили ужин для гостей телересторана. До этого «синие» четыре недели подряд вовремя выдавали блюда и становились безоговорочными победителями. К сожалению, на этот раз успех был не на их стороне.

Опытные повара допускали элементарные ошибки, – рассказывает Шеф Алекс Якутов. – Они брали из морозилки фуа-гра, хорошо ее не прожаривали и отдавали гостям. Все неготовые блюда были возвращены на кухню.

Адская кухня: Алекс Якутов назвал поваров, которые разочаровали его больше всех / пресс-служба Нового канала

На этом факапы «синих» не закончились. Кто-то из гостей нашел волос в блюде. А другие за 40 минут работы ресторана не получили ни одного блюда. У посетителей лопнуло терпение, и они пошли на кухню, чтобы помочь поварам.

Без медицинских книжек посторонним запрещено находиться на кухне, – объясняет Алекс. – А на «синюю» кухню пришли две женщины, да еще и с распущенными волосами, и начали что-то мешать в кастрюлях. И никто из поваров на это не отреагировал.

Для Шефа это стало последней каплей. Он закрыл кухню «синих». А вот команда «красных» вовремя выдала все блюда и впервые услышала аплодисменты от гостей.

«Синие» номинировали на вылет Богдана Горносталя и Карину Миргород, – говорит Адский Шеф. – К ним я вызвал Антона Белея, Александра Громлюка и Сергея Симоновича. Хуже эта команда еще не работала. Никто из них не заслуживает оставаться на «Адской кухне». Они – мое самое большое разочарование.

Адская кухня: Алекс Якутов назвал поваров, которые разочаровали его больше всех / пресс-служба Нового канала

Таким злым Шефа еще никогда не видели. Он выразил свое недовольство и ушел с кухни. Вердикт так и не озвучил. Кто покинет «Адскую кухню», узнаете в следующий понедельник в 19:00 на Новом канале.

Напомним,