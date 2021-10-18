Украинские звезды рассказали о последствиях и осложнениях после коронавируса

Представители украинского шоу-бизнеса рассказал журналистам программы «Зірковий шлях», которая выходит на телеканале «Украина» по будням, как изменилась их жизнь после болезни.

Коронавирус не щадит никого. Большая часть шоу-бизнеса уже перенесла болезнь, вызванную этим опасным вирусом.

Многое было с организмом. Я уже видел «тетю с косой». Меня тело вообще не слушалось. 24 дня лежал в больнице, – поделился с журналистами канала «Украина» певец Дэвид Аксельрод.

Долго не мог прийти в себя от перенесенного коронавируса и певец Павло Зибров. Ковидом мужчина болел дважды: первый раз – в легкой форме, а второй – в крайне тяжелой.

Уже с температурой 39 меня забрали в больницу, где я 11 дней провел, был уже в маске кислородной. После больницы упадок сил был страшный. Где-то полгода я чувствовал, что у меня не те силы. С аппетитом было плохо. Кислородная недостаточность все равно была, сатурация уменьшена, до сих пор она такая. Начал забывать, честно говоря, слова иногда забываю в песне, те, которые я пел когда-то, мне нужно уже подсмотреть, повторить, – рассказал Павло Зибров.

На ухудшение памяти после коронавируса пожаловалась и певица Мишель Андраде.

Я почувствовала провалы в памяти. Меня спрашивают номер моего телефона, а я забываю, и начинаю говорить другие цифры. У меня такое впервые. Конечно, сердце очень сильно дает о себе знать, иногда сложно дышать. И искажаются иногда запахи каких-то вещей, продуктов. Если стакан не вымыт, у меня уже запах от него неприятный. Я не могу пить, – говорит певица.

Особенно трудно вернуться к физическим нагрузкам после болезни спортсменам и артистам. Екатерина Кухар признается – после того, как ее скосил коронавирус, было очень трудно репетировать, чтобы снова выйти на сцену.

С дыханием очень сложно было. Сердечная мышца быстро уставала. Трудно было с этим справиться, – говорит балерина на канале «Украина».

Такая же проблема была и у супруга Екатерины – танцовщика Александра Стоянова.

Дыхание очень просело. Я, когда приходил в балетный зал, не мог понять, почему я прохожу пол вариации и дыхание уже устает. Мне помог можжевеловый напиток. Говорили, что можжевельника настойка лечит ковид. Крепкая – капец просто, – поделился танцовщик.

Напомним,