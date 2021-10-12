Врач рассказала, кто попадает в группу риска по коронавирусу в Украине
Очередная волна коронавируса уже сегодня вынуждает региональные власти задумываться о новом локдауне.
Каждый день украинцы слышат нерадостные новости о количестве людей, госпитализированных с коронавирусом в средней и тяжелой форме.
Мест на всех не хватит и врачи, инфекционист Екатерина Булавина среди них, призывают вакцинироваться.
Наш типичный пациент — невакцинированный человек из группы риска. Ковид не щадит людей старшего возраста: они не вакцинированы и имеют сопутствующие заболевания. И, к большому сожалению, это беременные женщины, которые должны быть вакцинированы от COVID-19 на любом сроке беременности. Но из-за неоднозначности консультирования, которое они получают, из-за страха перед вакцинацией они этого не делают.
Напомним,