Врач рассказала, кто попадает в группу риска по коронавирусу в Украине

12 октября 2021 18:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Врач рассказала, кто попадает в группу риска по коронавирусу в Украине
Врач рассказала, кто попадает в группу риска по коронавирусу в Украине
pixabay.com

Очередная волна коронавируса уже сегодня вынуждает региональные власти задумываться о новом локдауне.

Каждый день украинцы слышат нерадостные новости о количестве людей, госпитализированных с коронавирусом в средней и тяжелой форме.

Мест на всех не хватит и врачи, инфекционист Екатерина Булавина среди них, призывают вакцинироваться. 

Читайте такжеКакой COVID-вакциной украинцы прививаются чаще всего
По ее словам, вакцины, которые есть в Украине, надежно защищают от госпитализация и фактически на 100% гарантируют, что от коронавируса вы не умрете. Тем не менее, даже тот факт, что до 99% пациентов с ковидом у нас в стране невакцинированы, не убеждает некоторых пройти вакцинацию. 

Наш типичный пациент — невакцинированный человек из группы риска. Ковид не щадит людей старшего возраста: они не вакцинированы и имеют сопутствующие заболевания. И, к большому сожалению, это беременные женщины, которые должны быть вакцинированы от COVID-19 на любом сроке беременности. Но из-за неоднозначности консультирования, которое они получают, из-за страха перед вакцинацией они этого не делают.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

врачи вакцина коронавирус

Материалы по теме

Принудительная вакцинация от COVID-19 в Украине: почему не стоит паниковать
Lifestyle

Принудительная вакцинация от COVID-19 в Украине: почему не стоит паниковать
Врач рассказал, кому нужна обязательная прививка от гриппа
ЗОЖ

Врач рассказал, кому нужна обязательная прививка от гриппа
В США рассказали об эффективности вакцины AstraZeneca: украинцы тоже ею вакцинируются
Наука и техника

В США рассказали об эффективности вакцины AstraZeneca: украинцы тоже ею вакцинируются
Эксы-3: смотреть онлайн 5 выпуск от 12.10.2021
Телешоу

Эксы-3: смотреть онлайн 5 выпуск от 12.10.2021

Популярное на сайте

Холостячка-2: кто покинул проект в 4 выпуске от 08.10.2021

Холостячка-2: кто покинул проект в 4 выпуске от 08.10.2021
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.10.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2021)
Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: как и когда переходим

Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: как и когда переходим

Популярное видео

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.10.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2021)
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 11.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 11.10.2021)
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 06.10.2021)

Тайная любовь. Возвращение: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 06.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK