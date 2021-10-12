Врач рассказала, кто попадает в группу риска по коронавирусу в Украине

Врач рассказала, кто попадает в группу риска по коронавирусу в Украине

Очередная волна коронавируса уже сегодня вынуждает региональные власти задумываться о новом локдауне.

Каждый день украинцы слышат нерадостные новости о количестве людей, госпитализированных с коронавирусом в средней и тяжелой форме.

Мест на всех не хватит и врачи, инфекционист Екатерина Булавина среди них, призывают вакцинироваться.

По ее словам, вакцины, которые есть в Украине, надежно защищают от госпитализация и фактически на 100% гарантируют, что от коронавируса вы не умрете. Тем не менее, даже тот факт, что до 99% пациентов с ковидом у нас в стране невакцинированы, не убеждает некоторых пройти вакцинацию.

Наш типичный пациент — невакцинированный человек из группы риска. Ковид не щадит людей старшего возраста: они не вакцинированы и имеют сопутствующие заболевания. И, к большому сожалению, это беременные женщины, которые должны быть вакцинированы от COVID-19 на любом сроке беременности. Но из-за неоднозначности консультирования, которое они получают, из-за страха перед вакцинацией они этого не делают.

Напомним,