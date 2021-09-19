Названа лучшая вакцина от коронавируса: спасет от госпитализации и смерти

19 сентября 2021 10:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Названа лучшая вакцина от коронавируса: спасет от госпитализации и смерти
Названа лучшая вакцина от коронавируса: спасет от госпитализации и тяжелого течения
pixabay.com

Ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, какая вакцина от коронавируса спасает от госпитализации лучше всего.

Как сообщает The Hill, проверялась эффективность вакцин Moderna, Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson. 

Читайте такжеВрачи назвали единственный симптом коронавируса у вакцинированных
Наиболее высокую эффективность показала американская вакцина Moderna — 93% профилактики госпитализации. На втором месте оказался препарат Pfizer-BioNTech (88%), а эффективность однодозовой вакцины Johnson & Johnson составила 71% соответственно. 

В исследовании принимали участие 3600 взрослых людей, которые были госпитализированы. Люди с ослабленным иммунитетом не включались.

Ученые пояснили, что очевидная более высокая эффективность Moderna может быть связана с более высоким содержанием мРНК в вакцине или разницей между временными интервалами между дозами. Получатели Moderna получают вторую дозу через четыре недели, а получатели Pfizer-BioNTech – через три недели.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

иммунитет вакцина коронавирус Коронавирус в Украине

Материалы по теме

В Украине разрабатывают привилегии для вакцинированных от COVID
Lifestyle

В Украине разрабатывают привилегии для вакцинированных от COVID
Врачи назвали единственный симптом коронавируса у вакцинированных
Наука и техника

Врачи назвали единственный симптом коронавируса у вакцинированных
Співають всі: кто прошел в финал шоу в 4 выпуске от 18.09.2021
Новости

Співають всі: кто прошел в финал шоу в 4 выпуске от 18.09.2021
Магнитные бури 19 сентября 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 19 сентября 2021 в Украине

Популярное на сайте

Умерла участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3"

Умерла участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3"
Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)

Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)
Танці з зірками-2021: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.09.2021)

Танці з зірками-2021: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.09.2021)

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)

Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)
Танці з зірками-2021: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.09.2021)

Танці з зірками-2021: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.09.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 1 выпуск от 14.09.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 1 выпуск от 14.09.2021
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK