Названа лучшая вакцина от коронавируса: спасет от госпитализации и смерти
Ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, какая вакцина от коронавируса спасает от госпитализации лучше всего.
Как сообщает The Hill, проверялась эффективность вакцин Moderna, Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson.
В исследовании принимали участие 3600 взрослых людей, которые были госпитализированы. Люди с ослабленным иммунитетом не включались.
Ученые пояснили, что очевидная более высокая эффективность Moderna может быть связана с более высоким содержанием мРНК в вакцине или разницей между временными интервалами между дозами. Получатели Moderna получают вторую дозу через четыре недели, а получатели Pfizer-BioNTech – через три недели.
Напомним,