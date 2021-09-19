Названа лучшая вакцина от коронавируса: спасет от госпитализации и смерти

Названа лучшая вакцина от коронавируса: спасет от госпитализации и тяжелого течения

Ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, какая вакцина от коронавируса спасает от госпитализации лучше всего.

Как сообщает The Hill, проверялась эффективность вакцин Moderna, Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson.

Наиболее высокую эффективность показала американская вакцина Moderna — 93% профилактики госпитализации. На втором месте оказался препарат Pfizer-BioNTech (88%), а эффективность однодозовой вакцины Johnson & Johnson составила 71% соответственно.

В исследовании принимали участие 3600 взрослых людей, которые были госпитализированы. Люди с ослабленным иммунитетом не включались.

Ученые пояснили, что очевидная более высокая эффективность Moderna может быть связана с более высоким содержанием мРНК в вакцине или разницей между временными интервалами между дозами. Получатели Moderna получают вторую дозу через четыре недели, а получатели Pfizer-BioNTech – через три недели.

Напомним,