Как можно комбинировать вакцины от коронавируса в Украине

Как можно комбинировать вакцины от коронавируса в Украине

В Украине с августа позволят смешивать вакцины от коронавируса.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, в каких случаях украинцы смогут получать первую и вторую дозу вакцинации разными препаратами.

По его словам, смена препарата для вакцинации возможна, если после первой прививки организм отреагировал неблагоприятно.

Кроме того, комбинировать можно будет препараты, если в Украине не будет продукции определенного производителя.

По общему правилу, комбинировать вакцины следует по классам. Если первой была мРНК-вакцина, то и вторая должна быть такой же. В Украине сейчас доступны две мРНК вакцины, Moderna и Pfizer.

Смешивание других вакцин не предусмотрено: нельзя уколоть Moderna или Pfizer после китайского инактивированного препарата CoronaVac.

Напомним,