Как можно комбинировать вакцины от коронавируса в Украине

29 июля 2021 15:35 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Как можно комбинировать вакцины от коронавируса в Украине
Как можно комбинировать вакцины от коронавируса в Украине
pixabay.com

В Украине с августа позволят смешивать вакцины от коронавируса.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, в каких случаях украинцы смогут получать первую и вторую дозу вакцинации разными препаратами.

По его словам, смена препарата для вакцинации возможна, если после первой прививки организм отреагировал неблагоприятно.

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Кроме того, комбинировать можно будет препараты, если в Украине не будет продукции определенного производителя.

По общему правилу, комбинировать вакцины следует по классам. Если первой была мРНК-вакцина, то и вторая должна быть такой же. В Украине сейчас доступны две мРНК вакцины, Moderna и Pfizer.

Смешивание других вакцин не предусмотрено: нельзя уколоть Moderna или Pfizer после китайского инактивированного препарата CoronaVac.

Напомним,

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