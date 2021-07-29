Как можно комбинировать вакцины от коронавируса в Украине
В Украине с августа позволят смешивать вакцины от коронавируса.
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, в каких случаях украинцы смогут получать первую и вторую дозу вакцинации разными препаратами.
По его словам, смена препарата для вакцинации возможна, если после первой прививки организм отреагировал неблагоприятно.
По общему правилу, комбинировать вакцины следует по классам. Если первой была мРНК-вакцина, то и вторая должна быть такой же. В Украине сейчас доступны две мРНК вакцины, Moderna и Pfizer.
Смешивание других вакцин не предусмотрено: нельзя уколоть Moderna или Pfizer после китайского инактивированного препарата CoronaVac.
Напомним,