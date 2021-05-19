Ученые разрабатывают первую в мире вакцину от астмы: подробности

19 мая 2021 10:30 Алла Лысак
Ученые разрабатывают первую в мире вакцину от астмы: подробности
Ученые разрабатывают первую в мире вакцину от астмы
pixabay.com

Скоро появится первая в мире вакцина от астмы, по прогнозам ученых, она сможет защищать организм от недуга в течение 12 месяцев.

Препарат уже испытали на животных и с хорошими результатами, скоро стартуют исследования с участием людей, пишет Nature Communications.

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Разработка вакцины стала возможной благодаря исследованиям Института инфекционных и воспалительных заболеваний в Тулузе (Франция). Ученые выяснили, что моноклональные антитела, используемые для лечения экземы, снимают также и симптомы тяжелой астмы при постоянном введении в организм. 

Чтобы сделать лечение более доступным и не требующим постоянных инъекций, ученые взялись разрабатывать вакцину, которую можно будет ввести человеку один раз в год. Исследования на животных показали, что как минимум на 6 недель симптоматика астмы исчезала полностью, даже тяжелая.

Усилия для создания препарата соединили врачи из Института Пастера в Париже и биотехнологической корпорации Neovacs.

Напомним,

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