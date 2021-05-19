Ученые разрабатывают первую в мире вакцину от астмы: подробности
Скоро появится первая в мире вакцина от астмы, по прогнозам ученых, она сможет защищать организм от недуга в течение 12 месяцев.
Препарат уже испытали на животных и с хорошими результатами, скоро стартуют исследования с участием людей, пишет Nature Communications.
Чтобы сделать лечение более доступным и не требующим постоянных инъекций, ученые взялись разрабатывать вакцину, которую можно будет ввести человеку один раз в год. Исследования на животных показали, что как минимум на 6 недель симптоматика астмы исчезала полностью, даже тяжелая.
Усилия для создания препарата соединили врачи из Института Пастера в Париже и биотехнологической корпорации Neovacs.
Напомним,