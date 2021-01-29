Еще одна американская вакцина от коронавируса выходит на рынок: что известно о Novavax
Американская биотехнологическая компания Novavax отчиталась о завершении третьего и финального этапа испытаний вакцины.
Во время второй фазы испытаний вакцина Novavax показала себя не очень хорошо в борьбе с африканским штаммом, который появился в Южной Америке.
После вакцинации иммунитет вырабатывался только в 49,4% (60%, если не брать пациентов с ВИЧ).
Отметим, что британский штамм коронавируса появился в 2021 году, известно, что он распространяется быстрее, информация по более высокой смертности от мутанта пока не подтверждена, но в Великобритании не исключают, что он опаснее.
Напомним,