Еще одна американская вакцина от коронавируса выходит на рынок: что известно о Novavax

29 января 2021 10:50 Алла Лысак
Еще одна американская вакцина от коронавируса выходит на рынок: что известно о Novavax
Еще одна американская вакцина от коронавируса выходит на рынок: что известно о Novavax
pixabay.com

Американская биотехнологическая компания Novavax отчиталась о завершении третьего и финального этапа испытаний вакцины.

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В исследовании вакцины Novavax приняли участие более 15 тыс. человек в возрасте от 18 до 84 лет. Препарат выявил эффективность 89,3% на классическом штамме коронавируса и 85,6% в борьбе с британским мутировавшим штаммом.

Во время второй фазы испытаний вакцина Novavax показала себя не очень хорошо в борьбе с африканским штаммом, который появился в Южной Америке.

После вакцинации иммунитет вырабатывался только в 49,4% (60%, если не брать пациентов с ВИЧ). 

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Компания подала документы на регистрацию вещества.

Отметим, что британский штамм коронавируса появился в 2021 году, известно, что он распространяется быстрее, информация по более высокой смертности от мутанта пока не подтверждена, но в Великобритании не исключают, что он опаснее. 

Напомним,

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