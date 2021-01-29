Еще одна американская вакцина от коронавируса выходит на рынок: что известно о Novavax

Еще одна американская вакцина от коронавируса выходит на рынок: что известно о Novavax

Американская биотехнологическая компания Novavax отчиталась о завершении третьего и финального этапа испытаний вакцины.

В исследовании вакцины Novavax приняли участие более 15 тыс. человек в возрасте от 18 до 84 лет. Препарат выявил эффективность 89,3% на классическом штамме коронавируса и 85,6% в борьбе с британским мутировавшим штаммом.

Во время второй фазы испытаний вакцина Novavax показала себя не очень хорошо в борьбе с африканским штаммом, который появился в Южной Америке.

После вакцинации иммунитет вырабатывался только в 49,4% (60%, если не брать пациентов с ВИЧ).

Компания подала документы на регистрацию вещества.

Отметим, что британский штамм коронавируса появился в 2021 году, известно, что он распространяется быстрее, информация по более высокой смертности от мутанта пока не подтверждена, но в Великобритании не исключают, что он опаснее.

Напомним,