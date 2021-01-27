ТОП-5 противопоказаний к вакцинации от COVID-19

27 января 2021 10:30 Алла Лысак
ТОП-5 противопоказаний к вакцинации от COVID-19
ТОП-5 противопоказаний к вакцинации от COVID-19
pixabay.com

Какие состояния и болезни могут являться противопоказаниями к вакцинации от коронавируса?

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Профессор Школы системной биологии университета Мэйсона в Соединенных Штатах Америки Анча Баранова рассказала, какие противопоказания есть у новой вакцины.

По словам медика, перед вакцинированием человека должны опрашивать, в некоторых случаях делать лабораторные исследования.

Дело в том, что противопоказанием к вакцинированию являются острые-респираторные заболевания, положительный тест на коронавирус, а также так называемые постковидные состояния, проверяемые анализами.

Прививку нежелательно делать, если в крови у пациента есть IgM антитела. Это говорит о том, что у человека сейчас формируется иммунный ответ на коронавирус, при этом ПЦР-тест может быть негативным. Возможно, вирус спрятался, например, в кишечнике, такое состояние называется персистенцией, часто встречается.

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Профессор подчеркнула, что наличие таких антител не означает, что человек будет в дальнейшем испытывать побочные эффекты длинного коронавируса. Но ему лучше уступить очередь на вакцину другому, ведь организм и сам начал формировать антитела.

Противопоказаниями также выступают угнетенный иммунитет и рассеянный склероз. 

Напомним,

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