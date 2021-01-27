ТОП-5 противопоказаний к вакцинации от COVID-19
Какие состояния и болезни могут являться противопоказаниями к вакцинации от коронавируса?
По словам медика, перед вакцинированием человека должны опрашивать, в некоторых случаях делать лабораторные исследования.
Дело в том, что противопоказанием к вакцинированию являются острые-респираторные заболевания, положительный тест на коронавирус, а также так называемые постковидные состояния, проверяемые анализами.
Прививку нежелательно делать, если в крови у пациента есть IgM антитела. Это говорит о том, что у человека сейчас формируется иммунный ответ на коронавирус, при этом ПЦР-тест может быть негативным. Возможно, вирус спрятался, например, в кишечнике, такое состояние называется персистенцией, часто встречается.
Противопоказаниями также выступают угнетенный иммунитет и рассеянный склероз.
Напомним,