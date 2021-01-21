Ученые предположили, что чай способен уничтожить коронавирус в слюне
Японские ученые считают, что коронавирус может быть чувствительным к некоторым видам чая, находясь в слюне человека.
По их мнению, черный/зеленый чай способен уничтожить коронавирус в ротовой полости всего за минуту. Эффект связан с тем, что на вирус одновременно воздействуют вещества EGCG, TFDG и TAS.
Эти вещества влияют на спайк-белки коронавируса, с помощью которых он и внедряется в организм хозяина. Показательно, что чай в ротовой полости всего за 10 секунд снижал концентрацию коронавируса до такого уровня, что было сложно его определить.
Пока убийственные способности чая остаются гипотезой, необходимы дополнительные клинические исследования.
Напомним,