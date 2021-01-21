Ученые предположили, что чай способен уничтожить коронавирус в слюне

21 января 2021 10:30 Алла Лысак
Ученые предположили, что чай способен уничтожить коронавирус в слюне
Ученые предположили, что чай способен уничтожить коронавирус в слюне
pixabay.com

Японские ученые считают, что коронавирус может быть чувствительным к некоторым видам чая, находясь в слюне человека.

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Исследование японских специалистов опубликовали в bioRxiv.

По их мнению, черный/зеленый чай способен уничтожить коронавирус в ротовой полости всего за минуту. Эффект связан с тем, что на вирус одновременно воздействуют вещества EGCG, TFDG и TAS. 

Эти вещества влияют на спайк-белки коронавируса, с помощью которых он и внедряется в организм хозяина. Показательно, что чай в ротовой полости всего за 10 секунд снижал концентрацию коронавируса до такого уровня, что было сложно его определить.

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Ученые предполагают, что чай можно использовать для инактивации (т.е. снижения заражающих способностей) коронавируса среди населения. Например, полоскание чаем горла, да и его употребление в целом способно снизить распространение вируса.

Пока убийственные способности чая остаются гипотезой, необходимы дополнительные клинические исследования.

Напомним,

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