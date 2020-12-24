В мире обнаружили еще три новых штамма коронавируса

24 декабря 2020 09:30 Алла Лысак
В мире обнаружили еще три новых штамма коронавируса
В мире обнаружили еще три новых штамма коронавируса
Unsplash.com

Британский мутант, который спровоцировал тревожные настроения, оказался не единственным.

О том, что коронавирус будет мутировать, поскольку этот процесс всегда идет рука об руку с жизнедеятельностью вирусов, говорили все.

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Но все и надеялись, что мутации не сделают COVID-19 заранее или смертоноснее. К сожалению, как минимум по одному пункту надежды не оправдались, новый штамм коронавируса, который уже обозвали британским мутантом, оказался на 70% заранее своих вирусных родственников.

Однако на этом история не закончилась, на днях в Великобритании сообщили, что обнаружили еще два новых штамма коронавирусной инфекции.

Завезли их предположительно из Южной Африки.  

Мы зарегистрировали пока два случая, оба касаются людей, которые путешествовали по Южной Африке в течение нескольких последних недель. Зараженные граждане находятся на карантине,
– сообщил глава Министерства здравоохранения Мэтт Хэнкок на пресс-конференции на Даунинг-стрит, пишет Sky News.

Хэнкок отметил, что эти разновидности еще предстоит проанализировать, пока о них мало что известно.

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Ранее в Великобритании обнаружили вариант мутации вируса, получивший название N501Y.

В это же время в Малайзии сообщили, что выявили штамм, который в 10 раз более заразный, чем обычный коронавирус.

Мы собрали образцы пациентов, больных коронавирусом в штате Сабах, у 60 пациентов был новый штамм, его название A701B,
 – заявил генеральный директор министерства здравоохранения страны Нур Нишам Абдулла, пишет издание The Star.

Напомним,

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