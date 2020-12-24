В мире обнаружили еще три новых штамма коронавируса
Британский мутант, который спровоцировал тревожные настроения, оказался не единственным.
О том, что коронавирус будет мутировать, поскольку этот процесс всегда идет рука об руку с жизнедеятельностью вирусов, говорили все.
Однако на этом история не закончилась, на днях в Великобритании сообщили, что обнаружили еще два новых штамма коронавирусной инфекции.
Завезли их предположительно из Южной Африки.
Мы зарегистрировали пока два случая, оба касаются людей, которые путешествовали по Южной Африке в течение нескольких последних недель. Зараженные граждане находятся на карантине,– сообщил глава Министерства здравоохранения Мэтт Хэнкок на пресс-конференции на Даунинг-стрит, пишет Sky News.
Хэнкок отметил, что эти разновидности еще предстоит проанализировать, пока о них мало что известно.
В это же время в Малайзии сообщили, что выявили штамм, который в 10 раз более заразный, чем обычный коронавирус.
Мы собрали образцы пациентов, больных коронавирусом в штате Сабах, у 60 пациентов был новый штамм, его название A701B,– заявил генеральный директор министерства здравоохранения страны Нур Нишам Абдулла, пишет издание The Star.
Напомним,