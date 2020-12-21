Беременная украинская ведущая Василиса Фролова заразилась коронавирусом

21 декабря 2020 13:40 Юлия Крутиева
Беременная украинская ведущая Василиса Фролова заразилась коронавирусом
Ведущая Василиса Фролова
instagram.com/vasyafrolova

С каждым днем людей, заразившихся коронавирусом, становится все больше.

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В конце прошлой недели своих поклонников расстроила Маша Ефросинина, а сегодня о своем диагнозе сообщила еще одна украинская телеведущая.

Речь идет о ведущей Василисе Фроловой, которая сейчас находится в ожидании первенца. Несмотря на то, что к своему здоровью звезда относится крайне осторожно, избежать COVID-19 ей не удалось.

О заражении коронавирусом 42-летняя звезда рассказала на своей странице в Инстаграм. Она опубликовала фотографию из клиники. В кадре у ведущей врач берет анализы. 

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Детально описывать свои симптомы Фролова не стала, лишь лаконично заявив, что не чувствует запаха даже нашатырного спирта.

Никогда еще нашатырь так не пах. Привет ковид, - пишет Василиса.

В комментариях фолловеры и друзья Фроловой забросали ее пожеланиями скорейшего выздоровления.

Напомним, 

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