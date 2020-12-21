Беременная украинская ведущая Василиса Фролова заразилась коронавирусом
С каждым днем людей, заразившихся коронавирусом, становится все больше.
Речь идет о ведущей Василисе Фроловой, которая сейчас находится в ожидании первенца. Несмотря на то, что к своему здоровью звезда относится крайне осторожно, избежать COVID-19 ей не удалось.
О заражении коронавирусом 42-летняя звезда рассказала на своей странице в Инстаграм. Она опубликовала фотографию из клиники. В кадре у ведущей врач берет анализы.
Никогда еще нашатырь так не пах. Привет ковид, - пишет Василиса.
В комментариях фолловеры и друзья Фроловой забросали ее пожеланиями скорейшего выздоровления.
Напомним,