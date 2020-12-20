Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова вышла замуж за мужчину, старше ее на 22 года

20 декабря 2020 23:00 Юлия Крутиева
Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова вышла замуж за мужчину, старше ее на 22 года
Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова
instagram.com/liza_arzamasova

В жизни актрисы Елизаветы Арзамасовой случились радостные перемены. Девушка по максимуму использует последние деньки 2020 года, пока многие ждут его скорейшего окончания.

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Вечером 20 декабря стало известно, что звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова вышла замуж за своего возлюбленного Илью Авербуха. На своих страницах в социальных сетях новоиспеченные супруги опубликовали видео из ЗАГСа.

Маршрут построен! – лаконично и одинаково подписали ролик Елизавета и ее муж.

Лиза Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха / кадр из видео

Отметим, что дата росписи пары – неизвестна. Так как Лиза и Илья скрывают свою личную жизнь от публики, возможно, и церемония бракосочетания состоялась ранее.

Ведь слухи о тайной свадьбе 25-летней актрисы и 47-летнего спортсмена ходили еще с начала декабря, когда Елизавета опубликовала в Сети фотографию с кольцом на безымянном пальце.

Свадьба Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха / кадр из видео

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Впервые о романе пары заговорили в июле месяце 2020 года. Тогда папарацци удалось сделать несколько снимков с тайного свидания Лизы и Ильи. Лишь спустя 2 месяца влюбленные подтвердили свой роман.

К слову, для Ильи Авербуха роман с Лизой стал вторым. Ранее он был женат и у него подрастает 16-летний сын Мартин. А вот Арзамасова вышла замуж впервые.

Напомним, 

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