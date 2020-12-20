Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова вышла замуж за мужчину, старше ее на 22 года

В жизни актрисы Елизаветы Арзамасовой случились радостные перемены. Девушка по максимуму использует последние деньки 2020 года, пока многие ждут его скорейшего окончания.

Вечером 20 декабря стало известно, что звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова вышла замуж за своего возлюбленного Илью Авербуха. На своих страницах в социальных сетях новоиспеченные супруги опубликовали видео из ЗАГСа.

Маршрут построен! – лаконично и одинаково подписали ролик Елизавета и ее муж.

Лиза Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха / кадр из видео

Отметим, что дата росписи пары – неизвестна. Так как Лиза и Илья скрывают свою личную жизнь от публики, возможно, и церемония бракосочетания состоялась ранее.

Ведь слухи о тайной свадьбе 25-летней актрисы и 47-летнего спортсмена ходили еще с начала декабря, когда Елизавета опубликовала в Сети фотографию с кольцом на безымянном пальце.

Свадьба Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха / кадр из видео

Впервые о романе пары заговорили в июле месяце 2020 года. Тогда папарацци удалось сделать несколько снимков с тайного свидания Лизы и Ильи. Лишь спустя 2 месяца влюбленные подтвердили свой роман.

К слову, для Ильи Авербуха роман с Лизой стал вторым. Ранее он был женат и у него подрастает 16-летний сын Мартин. А вот Арзамасова вышла замуж впервые.

Напомним,