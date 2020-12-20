Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова вышла замуж за мужчину, старше ее на 22 года
В жизни актрисы Елизаветы Арзамасовой случились радостные перемены. Девушка по максимуму использует последние деньки 2020 года, пока многие ждут его скорейшего окончания.
Маршрут построен! – лаконично и одинаково подписали ролик Елизавета и ее муж.
Отметим, что дата росписи пары – неизвестна. Так как Лиза и Илья скрывают свою личную жизнь от публики, возможно, и церемония бракосочетания состоялась ранее.
Ведь слухи о тайной свадьбе 25-летней актрисы и 47-летнего спортсмена ходили еще с начала декабря, когда Елизавета опубликовала в Сети фотографию с кольцом на безымянном пальце.
К слову, для Ильи Авербуха роман с Лизой стал вторым. Ранее он был женат и у него подрастает 16-летний сын Мартин. А вот Арзамасова вышла замуж впервые.
Напомним,