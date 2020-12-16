ТОП-5 новогодних фильмов от Насти Евтушенко с "Женского Квартала"

Эксклюзив 16 декабря 2020 18:10 Юлия Крутиева
ТОП-5 новогодних фильмов от Насти Евтушенко с
ТОП-5 новогодних фильмов от Насти Евтушенко с "Женского Квартала"
пресс-служба

Каждую субботу девочки из «Женского Квартала» радуют зрителей новыми выпусками, яркими образами и музыкальными выступлениями.

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Мы поговорили с актрисой Настей Евтушенко о новогоднем настроении, и узнали у нее ТОП-5 фильмов, которые точно стоит посмотреть в этом декабре.

Настроение у меня, как и у большинства украинцев – пандемия и вечные изменения рабочего графика не дают расслабиться. Но я очень люблю зиму и снег. Для меня зима – это время внутреннего замедления. Хотя сейчас замедлиться не получается. Я стараюсь вдыхать морозный воздух с надеждой на лучшее. Честно скажу, с 8-9 декабря каждый вечер хочу шампанского, но, чтобы каждый вечер не пить алкоголь, покупаю сладкую газированную воду (смеется). А это для меня явный признак, что «свято наближається»!» – делится эмоциями Настя.

«Ирония судьбы»

Это о времени, когда жизнь не так быстро утекала сквозь пальцы. Это то, что родом из детства. Гениальный режиссер, гениальные артисты и гениальный фильм. Это то, от чего становится на душе тепло, и ты чувствуешь вкус праздников даже без бокала.

«Реальная любовь»

События фильма происходят накануне Рождества. И, конечно, стоит посмотреть этот фильм, потому что он о большой и безграничной любви, которая вокруг нас.

«Один дома»

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Это классика. Это дух. Это самый веселый и самый страшный фильм нашего детства. В нем было, есть и будет все, чтобы полностью почувствовать приближающиеся праздники. Музыка высшего уровня, атмосфера кино, юмор, и такой себе легкий флешбек в наше веселое и беззаботное детство.

«Аббатство Даунтон» и «Корона»

4-5 пунктом советую присесть на не совсем новогодние, но суперсериалы Нетфликса – «Аббатство Даунтон» и «Корона». Сериалы о королевской Британии. В них есть что-то такое, что отлично подходит для зимы. Такими вкусными сериалами нужно согревать душу в холодные декабрьские деньки.

Напомним,

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