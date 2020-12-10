ТОП небанальных сериалов об инопланетянах от актера ситкома "Пришелец" Анатоля Фон-Филандры

Эксклюзив 10 декабря 2020 02:30 Юлия Крутиева
ТОП небанальных сериалов об инопланетянах от актера ситкома
Актер Анатоль Фон-Филандра
пресс-служба

30 ноября в 19:15 на телеканале ТЕТ состоялась долгожданная премьера неопознанной летающей комедии "Пришелец".

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По сюжету ситкома "Пришелец" молодая пара (Мария Крушинская и Владимир Кравчук) только начала налаживать семейный быт, как неожиданно рядом с их домом терпит крушение космический корабль с пришельцем. В один день жизнь пары переворачивается с ног на голову, и теперь они должны помочь беспомощному гостю адаптироваться к жизни людей, понять их привычки и быт, а также вернуться на родную планету. Мы спросили у исполнителя главной роли Анатоля Фон-Филандры, какие сериалы о пришельцах входят в его список must see.

Ситком "Пришелец" / пресс-служба

Третья планета от Солнца

Мало кто смотрел этот американский ситком, а зря. Сюжет повествует об инопланетянах, которые прилетают исследовать человеческую расу. Кроме забавных шуток, здесь не менее классный и актерский состав – юный Джозеф Гордон-Левитт, обладатель двух «Золотых глобусов» Джон Литгоу и Кристен Джонстон, они сделали ситком ярким и запоминающимся. Идеально подойдет для совместного семейного просмотра.

Похищенные

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Мини-сериал раскрывает популярные мифы и легенды об НЛО, паранормальных явлениях, через призму истории трех семей на протяжении десятков лет. Сериал хоть и про фантастику, но позволяет взглянуть, как неожиданно могут переплетаться судьбы неизвестных, а также взглянуть на ценности и взаимоотношения между людьми под другим углом.

Затерянные в космосе

2046 год. Звездолет семьи Робинсонов терпит крушение. И так, как они находятся в нескольких световых годах от места назначения, семья вынуждена научиться выживать на другой планете.

Доктор Кто

Легендарный британский сериал, который появился на экранах еще в далеком 1963 году. Он об увлекательных приключениях во времени Доктора, инопланетянина-гуманоида. Всего сериал состоит из 38 сезонов, так что вам точно будет чем заняться холодными зимними вечерами.

 

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