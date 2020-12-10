ТОП небанальных сериалов об инопланетянах от актера ситкома "Пришелец" Анатоля Фон-Филандры
30 ноября в 19:15 на телеканале ТЕТ состоялась долгожданная премьера неопознанной летающей комедии "Пришелец".
Третья планета от Солнца
Мало кто смотрел этот американский ситком, а зря. Сюжет повествует об инопланетянах, которые прилетают исследовать человеческую расу. Кроме забавных шуток, здесь не менее классный и актерский состав – юный Джозеф Гордон-Левитт, обладатель двух «Золотых глобусов» Джон Литгоу и Кристен Джонстон, они сделали ситком ярким и запоминающимся. Идеально подойдет для совместного семейного просмотра.
Похищенные
Затерянные в космосе
2046 год. Звездолет семьи Робинсонов терпит крушение. И так, как они находятся в нескольких световых годах от места назначения, семья вынуждена научиться выживать на другой планете.
Доктор Кто
Легендарный британский сериал, который появился на экранах еще в далеком 1963 году. Он об увлекательных приключениях во времени Доктора, инопланетянина-гуманоида. Всего сериал состоит из 38 сезонов, так что вам точно будет чем заняться холодными зимними вечерами.