ТОП сериалов, которые должен посмотреть каждый, от звезды сериала "Пришелец" Марии Крушинской
Сериалы давно перестали быть просто способом убить время. Это истории, которые меняют жизнь и могут дать толчок, мотивацию для серьезных изменений в жизни, а также поднять настроение в сложные минуты.
«Удивительная миссис Мейзел»
Потрясающий тонкий юмор, колоссальная работа художников, операторов и режиссера, прекрасный каст. Актеры нравятся все и сразу. Создаётся впечатление. будто сценарий под них писали. Это самый красивый, умный и смешной сериал, который я видела.
«Дерек»
«Массовка»
Не сериал, а мастер-класс по самоиронии. Опять же, режиссером, продюсером, сценаристом и актером тут выступил Рики Джервейс. Зрителю открывается неожиданный мир актеров массовых сцен. Думаю, вам, так же как и мне, будет интересно заглянуть на западные съемочные площадки.
«10% процентов»
Мария поделилась с нами своими любимыми сериалами, а мы в свою очередь не можем не отметить новую работу Марии Крушинской в комедийном сериале «Пришелец» – ситкоме, который рассказывает о молодой паре Коле и Оксане, рядом с чьим домом терпит крушение космический корабль с инопланетянином. Он научит героев смотреть иначе на жизнь и типичные, порой нелепые, обычаи и ситуации, под другим углом. Остроумные шутки и легкость ситкома гарантируют вам приятное времяпрепровождение в семейном кругу.
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