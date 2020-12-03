ТОП сериалов, которые должен посмотреть каждый, от звезды сериала "Пришелец" Марии Крушинской

Сериалы давно перестали быть просто способом убить время. Это истории, которые меняют жизнь и могут дать толчок, мотивацию для серьезных изменений в жизни, а также поднять настроение в сложные минуты.

«Удивительная миссис Мейзел»

Актриса сериала «Прибулець» на канале телеканале ТЕТ Мария Крушинская делится своим списком must see, который достоин вашего внимания.

Потрясающий тонкий юмор, колоссальная работа художников, операторов и режиссера, прекрасный каст. Актеры нравятся все и сразу. Создаётся впечатление. будто сценарий под них писали. Это самый красивый, умный и смешной сериал, который я видела.

«Дерек»

Сериал заставит вас измениться и разделит жизнь на ДО и ПОСЛЕ. Тут играет потрясающий Рики Джервейс. Вам обязательно надо посмотреть этот сериал, а также его стендапы, речь на вручении «Золотого глобуса» и все работы, в которых он был за кадром. Уверена, вы точно выделите в своем сердце этому человеку отдельную жилплощадь.

«Массовка»

Не сериал, а мастер-класс по самоиронии. Опять же, режиссером, продюсером, сценаристом и актером тут выступил Рики Джервейс. Зрителю открывается неожиданный мир актеров массовых сцен. Думаю, вам, так же как и мне, будет интересно заглянуть на западные съемочные площадки.

«10% процентов»

Сериал явно не для детей. Французский кинематограф – целая кинонация. «10% процентов» – это увлекательный сериал о закулисной жизни шоу-бизнеса, агентах актеров, красоте и любви, но для взрослых! Лучше не повторять за главными героями, это уж точно.

Мария поделилась с нами своими любимыми сериалами, а мы в свою очередь не можем не отметить новую работу Марии Крушинской в комедийном сериале «Пришелец» – ситкоме, который рассказывает о молодой паре Коле и Оксане, рядом с чьим домом терпит крушение космический корабль с инопланетянином. Он научит героев смотреть иначе на жизнь и типичные, порой нелепые, обычаи и ситуации, под другим углом. Остроумные шутки и легкость ситкома гарантируют вам приятное времяпрепровождение в семейном кругу.

Включайте телеканала ТЕТ по будням в 19:15 и отправляйтесь в юмористическое космическое приключение!