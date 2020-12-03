ТОП сериалов, которые должен посмотреть каждый, от звезды сериала "Пришелец" Марии Крушинской

Эксклюзив 3 декабря 2020 18:35 Юлия Крутиева
ТОП сериалов, которые должен посмотреть каждый, от звезды сериала
ТОП сериалов от звезды сериала "Пришелец" Марии Крушинской
пресс-служба

Сериалы давно перестали быть просто способом убить время. Это истории, которые меняют жизнь и могут дать толчок, мотивацию для серьезных изменений в жизни, а также поднять настроение в сложные минуты.

Читайте такжеСергей Калантай рассказал о ценном опыте, который получил в 2020-м году
Актриса сериала «Прибулець» на канале телеканале ТЕТ Мария Крушинская делится своим списком must see, который достоин вашего внимания.

«Удивительная миссис Мейзел»

Потрясающий тонкий юмор, колоссальная работа художников, операторов и режиссера, прекрасный каст. Актеры нравятся все и сразу. Создаётся впечатление. будто сценарий под них писали. Это самый красивый, умный и смешной сериал, который я видела.

«Дерек»

Читайте такжеПришелец: как актриса Мария Крушинская согласилась на роль ветеринара, будучи в жизни диким аллергиком
Сериал заставит вас измениться и разделит жизнь на ДО и ПОСЛЕ. Тут играет потрясающий Рики Джервейс. Вам обязательно надо посмотреть этот сериал, а также его стендапы, речь на вручении «Золотого глобуса» и все работы, в которых он был за кадром. Уверена, вы точно выделите в своем сердце этому человеку отдельную жилплощадь.

«Массовка»

Не сериал, а мастер-класс по самоиронии. Опять же, режиссером, продюсером, сценаристом и актером тут выступил Рики Джервейс. Зрителю открывается неожиданный мир актеров массовых сцен. Думаю, вам, так же как и мне, будет интересно заглянуть на западные съемочные площадки.

«10% процентов»

Читайте такжеТОП новогодних фильмов от актера "СуперКопов" Эрика Блищика
Сериал явно не для детей. Французский кинематограф –  целая кинонация. «10% процентов» – это увлекательный сериал о закулисной жизни шоу-бизнеса, агентах актеров, красоте и любви, но для взрослых! Лучше не повторять за главными героями, это уж точно.

Мария поделилась с нами своими любимыми сериалами, а мы в свою очередь не можем не отметить новую работу Марии Крушинской в комедийном сериале «Пришелец»  –  ситкоме, который рассказывает о молодой паре Коле и Оксане, рядом с чьим домом терпит крушение космический корабль с инопланетянином. Он научит героев смотреть иначе на жизнь и типичные, порой нелепые, обычаи и ситуации, под другим углом. Остроумные шутки и легкость ситкома гарантируют вам приятное времяпрепровождение в семейном кругу.

Включайте телеканала ТЕТ по будням в 19:15 и отправляйтесь в юмористическое космическое приключение!

Облако тегов

сериалы ТЕТ эксклюзив что посмотреть Полезные советы Пришелец Мария Крушинская

Материалы по теме

Пришелец: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 03.12.2020)
Сериалы

Пришелец: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 03.12.2020)
Актриса Дарья Мельник: Моим новогодним нарядом станет плюшевая пижама и носки с ёлочкой
Интервью

Актриса Дарья Мельник: Моим новогодним нарядом станет плюшевая пижама и носки с ёлочкой
Хто зверху-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 03.12.2020)
Телешоу

Хто зверху-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 03.12.2020)
Холостячка: Ксения посетит жилище мужчин и проверит правдивость их признаний в любви
Новости

Холостячка: Ксения посетит жилище мужчин и проверит правдивость их признаний в любви

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 27.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 27.11.2020
Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)
Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)
Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)
Мавки: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

Мавки: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK