Пришелец: как актриса Мария Крушинская согласилась на роль ветеринара, будучи в жизни диким аллергиком

На телеканале ТЕТ состоялась премьера комедийного сериала «Пришелец»

30 ноября в 19:15 на ТЕТ зрители посмеялись с первых премьерных серий неопознанной летающей комедии «Пришелец» . Накануне журналисты «Сніданок з 1+1» посетили съемки, и из первых уст узнали все о новом комедийном ситкоме, а также эксклюзивно прогулялись площадкой с Демьяном Шияном, самым молодым актером сериала.

По сюжету, рядом с домом будущих супругов Коли и Оксаны, неожиданно терпит крушение космический корабль с пришельцем. В один день жизнь пары переворачивается с ног на голову, и они должны помочь гостю адаптироваться к жизни людей, понять их привычки и быт, а также вернуться на родную планету. С ноткой юмора каждый из нас может посмотреть на привычные вещи под необычным углом.

Главные роли в сериале исполнили Анатоль Фон-Филандра (пришелец), Мария Крушинская (Оксана), Владимир Кравчук (Коля) и другие. Из-за роли пришельца Анатоль постоянно носил необычные цветные линзы, а Мария Крушинская согласилась на роль ветеринара, хотя в реальной жизни имеет сильную аллергию на всех животных.

Я дикий аллергик. Когда снимали сцены с животными, их давали мне в клетке. Потому что, если я буду держать их в руках, могу покрыться пятнами и буду как леопард, – рассказала актриса журналистам.

Актеру Владимиру Кравчуку, который играет Колю, на жертвы идти не пришлось. Дома ему помогал учить текст особый помощник – четырехмесячный сын Мирон. Владимир поделился с журналистами, что будет не против, если сын также в будущем выберет актерскую профессию. Малыш сейчас так вдохновляет молодого папу, что после тяжелых смен на площадке, усталость исчезает за секунды.

Ты приходишь домой хилый, а там малыш. Это заряжает и очень нравится, – поделился Владимир Кравчук.

Включайте телеканал ТЕТ по будням в 19.15 и наслаждайтесь добрым юмором комедийного сериала «Пришелец».

Напомним,