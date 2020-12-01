Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 14 выпуска

В 14 выпуске шоу «Хто зверху?» 10 сезон от 26.11.2020 Юрий Ткач узнал, что такое серурия, а Вика Смеюха из «НеАнгелов» давала уроки дикции.

В свежем выпуске игрового шоу Нового канала «Хто зверху?» в борьбу полов вступили музыкант Сергей Танчинец, а также юмористы Юрий Ткач и Влад Куран во главе с бессменным лидером мужской команды Сергеем Притулой.

Противостояла им команда Леси Никитюк – супермодель и ведущая «Супер Топ-модели по-украински» Алла Костромичева, а также певицы Вера Кекелия и Виктория Смеюха. Чья же команда оказалась сильнее?

В конкурсе «Руки-ноги» мужчины удивились, что синонимом к слову «творчество» является слово «креатив», а половину слова «сервант» сложил сам Юрий Ткач. Девушки же половину времени конкурса, 45 секунд, складывали слово из четырех букв «кран».

В раунде «По губам» Виктория Смеюха сделала Лесе Никитюк замечание, что та неправильно выговаривала слова. Потом дала мини-урок по дикции, после чего ведущая уступила место капитана команды певице. На пару секунд, конечно, и в шутку.

В конкурсе «5 слов» девушки с одного слова отгадали песню MONATIK’a «Сильно», но напели не ту строчку и потеряли целое задание. А мужчины угадали песню ведущей шоу Леси Никитюк «Ями». Но, если быть точным, не мужчины, а Сергей Притула, потому что Юрий Ткач вообще не знал, что у ведущей есть своя песня. Он спросил, сколько треков вообще у ведущей.

Еще 8 и будет целый альбом, - пошутила Леся Никитюк.

В «Обмене ролями» мужчины пробовали отличить гортензию от астромерии, а гипсофилу от дельфиния. А еще команду очень повеселил цветок с интересным названием «серурия».

Слушай, Лесь, а серурия – это точно цветы? – спросил, шутя, Юрий Ткач.

Девушки же разбирались в видах мужских трусов. Справиться с этим заданием оказалось для Леси Никитюк и ее команды не так и легко, потому что восемь мужчин в нижнем белье свели их с ума.

В финале участники шоу играли в необычные шашки. Они на огромной доске сбивали фигурки соперника. Кто все же вытолкнул с поля больше шашок и победил, можете узнать, посмотрев выпуск по ссылке

Смотрите десятый, юбилейный сезон «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!

Напомним,