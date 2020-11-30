Младший сын Виктории Бекхэм восхитил публику своим пением: поет, как ангел

30 ноября 2020 17:15 Юлия Крутиева
Младший сын Виктории Бекхэм восхитил публику своим пением: поет, как ангел
Дэвид и Виктория Бекхэм
instagram.com/victoriabeckham

Дизайнер Виктория Бекхэм очень любит своих детей.

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В своем Инстаграм Виктория Бекхэм регулярно размещает милые фотографии и видео с сыновьями и дочкой, а также рассказывает об их увлечениях. 

Оказывается, в семье Бекхэм растет не только будущая наездница Харпер Севен, футболист Ромео Джеймс и фотограф Бруклин Джозеф, но и будущий певец Круз Дэвид. 

На своей странице в Инстаграм Виктория сообщила, что ее младший сын увлекся пением. Одно из его выступлений в кругу семьи звезда показала в Сети. 

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На видео 15-летний мальчик старательно поет песню. В конце ролика подпевать сыну решил и Дэвид Бекхэм. 

Поет, как ангел, а затем присоединяется папа. Целую вас, Круз и Дэвид, - пишет в комментариях под видео Виктория.

Напомним, 

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