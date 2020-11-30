Младший сын Виктории Бекхэм восхитил публику своим пением: поет, как ангел

Дизайнер Виктория Бекхэм очень любит своих детей.

В своем Инстаграм Виктория Бекхэм регулярно размещает милые фотографии и видео с сыновьями и дочкой, а также рассказывает об их увлечениях.

Оказывается, в семье Бекхэм растет не только будущая наездница Харпер Севен, футболист Ромео Джеймс и фотограф Бруклин Джозеф, но и будущий певец Круз Дэвид.

На своей странице в Инстаграм Виктория сообщила, что ее младший сын увлекся пением. Одно из его выступлений в кругу семьи звезда показала в Сети.

На видео 15-летний мальчик старательно поет песню. В конце ролика подпевать сыну решил и Дэвид Бекхэм.

Поет, как ангел, а затем присоединяется папа. Целую вас, Круз и Дэвид, - пишет в комментариях под видео Виктория.

Напомним,