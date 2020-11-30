Младший сын Виктории Бекхэм восхитил публику своим пением: поет, как ангел
Дизайнер Виктория Бекхэм очень любит своих детей.
Оказывается, в семье Бекхэм растет не только будущая наездница Харпер Севен, футболист Ромео Джеймс и фотограф Бруклин Джозеф, но и будущий певец Круз Дэвид.
На своей странице в Инстаграм Виктория сообщила, что ее младший сын увлекся пением. Одно из его выступлений в кругу семьи звезда показала в Сети.
Поет, как ангел, а затем присоединяется папа. Целую вас, Круз и Дэвид, - пишет в комментариях под видео Виктория.
Напомним,