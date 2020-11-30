Наталья Холоденко восхитила игрой на бандуре
Талантливый человек - талантлив во всем. Это на своем примере доказывает Наталья Холоденко.
В 2017 году Наталья демонстрировала свои танцевальные таланты, а в этот раз решила удивить своих подписчиков в Инстаграм прекрасной игрой на бандуре.
Освоить этот музыкальный инструмент эпатажная психологиня решила во время отдыха в Карпатах, куда она отправилась вместе с друзьями, среди которых оказалась скандальная видеоблогерша Анна Алхим.
Напомним, что несколько дней назад онлайн эфир Холоденко и Алхим просто порвал интернет и вызвал горячие споры в сети.Напомним,