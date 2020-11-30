Наталья Холоденко восхитила игрой на бандуре

Талантливый человек - талантлив во всем. Это на своем примере доказывает Наталья Холоденко.

Известный украинский психолог Наталья Холоденко не только отменно выполняет свою работу, но и восхищает публику своими талантами.

В 2017 году Наталья демонстрировала свои танцевальные таланты, а в этот раз решила удивить своих подписчиков в Инстаграм прекрасной игрой на бандуре.

Освоить этот музыкальный инструмент эпатажная психологиня решила во время отдыха в Карпатах, куда она отправилась вместе с друзьями, среди которых оказалась скандальная видеоблогерша Анна Алхим.

Подписчики instagram восхищаются музыкальными талантами Натальи Холоденко.

Напомним, что несколько дней назад онлайн эфир Холоденко и Алхим просто порвал интернет и вызвал горячие споры в сети.

Напомним,