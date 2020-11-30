ONUKA впервые показала 6-месячного сына: трогательные фото малыша

30 ноября 2020 01:30 Юлия Крутиева
ONUKA впервые показала 6-месячного сына: трогательные фото малыша
ONUKA
instagram.com/onukaofficial

Полгода назад Наталья Жижченко впервые стала мамой.

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В мае 2020 года фронтвумен группы ONUКА Наталья Жижченко и ее муж Евгений Филатов стали родителями. У пары родился сын. Мальчика супруги назвали Александром.

На днях певица сделала невероятный подарок своим поклонникам. В Инстаграм звезда опубликовала фотографии своего малыша, не скрывая его личико.

Сын Натальи Жижченко и Евгения Филатова / instagram.com/onukaofficial

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Такой поступок действительно неожиданный от Натальи. Фолловеры были уверены, что несколько лет так точно артистка не будет показывать своего наследника публике. Ведь о своей беременности Жижченко рассказала лишь после того, как родила первенца.

Стоит отметить, что ранее в своих интервью ONUКА говорила, что становиться мамой не собирается вообще, тем более жертвовать карьерой и отдавать всю себя малышу. Но, похоже, Наталья пересмотрела свои взгляды и сейчас она выглядит невероятно счастливой, наслаждаясь материнством.

ONUKA с сыном / instagram.com/onukaofficial

Напомним,

 

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