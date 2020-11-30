ONUKA впервые показала 6-месячного сына: трогательные фото малыша
Полгода назад Наталья Жижченко впервые стала мамой.
На днях певица сделала невероятный подарок своим поклонникам. В Инстаграм звезда опубликовала фотографии своего малыша, не скрывая его личико.
Стоит отметить, что ранее в своих интервью ONUКА говорила, что становиться мамой не собирается вообще, тем более жертвовать карьерой и отдавать всю себя малышу. Но, похоже, Наталья пересмотрела свои взгляды и сейчас она выглядит невероятно счастливой, наслаждаясь материнством.
Напомним,
- Танці з зірками-2020: кто победил в шоу 29.11.2020.
- Холостячка: сразу 2 участника покинули проект в 6 выпуске от 27.11.2020.