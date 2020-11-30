Танці з зірками-2020: кто победил в шоу 29.11.2020

30 ноября 2020 00:51 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: кто победил в шоу 29.11.2020
Танці з зірками-2020: кто победил в шоу 29.11.2020
пресс-служба

29 ноября состоялся грандиозный финал обновленного шоу «Танці з зірками-2020», который подарил телезрителям незабываемые эмоции.

Читайте такжеТОП новогодних фильмов от актера "СуперКопов" Эрика Блищика
На паркет "Танців з зірками-2020" вышли три пары, каждая из которых представила шесть невероятных номеров. Яркие образы, блестящие костюмы, зажигательные танцы – все это сделало воскресный вечер особенным.

Наименьшее количество суммарных баллов от судей шоу «Танці з зірками-2020» и телезрителей получила пара Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. У них – третье место.

На почетном втором месте оказалась пара Юлия Санина и Дмитрий Жук.

Победителями легендарного шоу «Танці з зірками-2020» стали Санта Димопулос и Макс Леонов. Однако кубок Санта отдала Юле Саниной, со словами: "В моей жизни были танцы, а Юля начала все с нуля. Поэтому это будет справедливо, она заслужила кубок!"

Танці з зірками-2020: кто победил в шоу 29.11.2020

Напомним,

Облако тегов

1+1 Санта Димопулос Надежда Мейхер Юлия Санина новости телешоу финал Танці з зірками телешоу 2020 кто победил в шоу Танці з зірками-2020

Материалы по теме

ONUKA впервые показала 6-месячного сына: трогательные фото малыша
Новости

ONUKA впервые показала 6-месячного сына: трогательные фото малыша
Актер мелодрамы "Объятия лжи" Дмитрий Ульянов рассказал о секретах счастливых отношений
Новости

Актер мелодрамы "Объятия лжи" Дмитрий Ульянов рассказал о секретах счастливых отношений
Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 20 выпуск (эфир от 12.11.2020)
Телешоу

Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 20 выпуск (эфир от 12.11.2020)
Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 19 выпуск (эфир от 11.11.2020)
Телешоу

Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 19 выпуск (эфир от 11.11.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 27.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 27.11.2020
Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Кохання на виживання-4: участники реалити в Перу стирали одежду в реке, готовили рагу с говяжьим желудком

Кохання на виживання-4: участники реалити в Перу стирали одежду в реке, готовили рагу с говяжьим желудком

Популярное видео

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.11.2020)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK