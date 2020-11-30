Танці з зірками-2020: кто победил в шоу 29.11.2020
29 ноября состоялся грандиозный финал обновленного шоу «Танці з зірками-2020», который подарил телезрителям незабываемые эмоции.
Наименьшее количество суммарных баллов от судей шоу «Танці з зірками-2020» и телезрителей получила пара Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. У них – третье место.
На почетном втором месте оказалась пара Юлия Санина и Дмитрий Жук.
Победителями легендарного шоу «Танці з зірками-2020» стали Санта Димопулос и Макс Леонов. Однако кубок Санта отдала Юле Саниной, со словами: "В моей жизни были танцы, а Юля начала все с нуля. Поэтому это будет справедливо, она заслужила кубок!"
Напомним,