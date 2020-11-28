Кохання на виживання-4: участники реалити в Перу стирали одежду в реке, готовили рагу с говяжьим желудком
Совместный быт для Кристины и Кости стал невыносимым.
Костя и Кристина не жили вместе, и у них были сомнения по поводу того, чтобы съехаться, – вспоминает ведущий Олег Кензов. – Мы дали им возможность попробовать, каким может быть их совместный быт. Они помогали семье Чавес, у которых большое хозяйство.
Пара рубила дрова при помощи колышков и молота, доила коз, пекла хлеб в дровяной печи, стирала одежду в реке и пыталась приготовить рагу с говяжьим желудком.
Он жутко вонял, вокруг него летали мухи, – жаловалась девушка. – Говорила, что не притронусь к нему. Если бы начала его резать, меня бы стошнило. Надеялась, что Костя скажет: «Кристюша, не хочу, чтобы ты в этом ковырялась, давай это сделаю я».
Но Костя так не сделал. Более того, пара сильно поссорилась.
Он иногда придирается к каким-то мелочам, – рассказала девушка. – Я могу позволить себе не приготовить еду, не всегда убраться в квартире. Мне не нужно устраивать генеральную уборку три раза в неделю, как это делает Костя. Не хочу тратить на это время.
Разное видение жизни не сыграло паре на руку, они провалили испытание. И хотя из Перу ребята улетели вместе, в последствии они расстались.
Какие испытание ждут других участников – смотрите каждый вторник в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.
Напомним,