Кохання на виживання-4: участники реалити в Перу стирали одежду в реке, готовили рагу с говяжьим желудком

Совместный быт для Кристины и Кости стал невыносимым.

Когда пара только начинает свои отношения, она пребывает в иллюзиях, и все у них хорошо. Но рутина семейной жизни легко может разбить лодку любви. Поэтому каждой паре участников реалити «Кохання на виживання» Новый канал устраивает проверку работой по хозяйству.

Костя и Кристина не жили вместе, и у них были сомнения по поводу того, чтобы съехаться, – вспоминает ведущий Олег Кензов. – Мы дали им возможность попробовать, каким может быть их совместный быт. Они помогали семье Чавес, у которых большое хозяйство.

Пара рубила дрова при помощи колышков и молота, доила коз, пекла хлеб в дровяной печи, стирала одежду в реке и пыталась приготовить рагу с говяжьим желудком.

Он жутко вонял, вокруг него летали мухи, – жаловалась девушка. – Говорила, что не притронусь к нему. Если бы начала его резать, меня бы стошнило. Надеялась, что Костя скажет: «Кристюша, не хочу, чтобы ты в этом ковырялась, давай это сделаю я».

Но Костя так не сделал. Более того, пара сильно поссорилась.

Он иногда придирается к каким-то мелочам, – рассказала девушка. – Я могу позволить себе не приготовить еду, не всегда убраться в квартире. Мне не нужно устраивать генеральную уборку три раза в неделю, как это делает Костя. Не хочу тратить на это время.

Разное видение жизни не сыграло паре на руку, они провалили испытание. И хотя из Перу ребята улетели вместе, в последствии они расстались.

Какие испытание ждут других участников – смотрите каждый вторник в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.

Напомним,