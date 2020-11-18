Кохання на виживання-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 24.11.2020)

Кохання на виживання-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 24.11.2020)

24 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 11 выпуск 4 сезона реалити Кохання на виживання.

Смотрите в 11 выпуске реалити Кохання на виживання-4 : Рвануть на другой край света, чтобы проверить отношения — именно с этой целью влюбленные пары участвуют в реалити «Кохання на виживання». Вот и Костя с Кристиной полетели в экзотическое Перу, но они не догадывались, как их встретит Латинская Америка. Ведущий Олег Кензов подготовил пять сложных испытаний. Участников высадили в пустыне с завязанными глазами, затем они помогали перуанским фермерам по хозяйству и пили шаманские настойки. Но самой сложной оказалась проверка на верность. Смогут ли чувство пары выдержать эти испытания?

11 выпуск реалити Кохання на виживання-4 смотрите 24.11.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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