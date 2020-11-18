Кохання на виживання-4: участник реалити остался с полуголой девушкой в отеле
Чем закончилась провокация на измену для Влада и Насти?
Мы ссоримся по одному поводу, – рассказывает в программе парень. – В нашей семье поселился «тормоз». Настя может спрашивать, например, такое: «Из чего делают солянку? Из соли?» Я рядом с собой хочу видеть взрослого, адекватного человека. Возможно, нам нужна какая-то стрессовая ситуация, чтобы все переосмыслить и укрепить отношения либо разойтись.
Мы виноваты друг перед другом, – говорил Влад. – Но есть ради чего прощать. У нас имеются планы на будущее: достроить дом и сыграть свадьбу.
А как сложились их отношения после возвращения из Перу?
Участие в реалити показало нам другую сторону отношений, – признается Настя. – Мы научились работать вместе, понимать друг друга. Наш союз стал крепче. Недавно отметили четыре года!
Как закончится поездка в Перу для других участников – смотрите каждый вторник в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.
Напомним,