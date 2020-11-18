Кохання на виживання-4: участник реалити остался с полуголой девушкой в отеле

Кохання на виживання-4: участник реалити остался с полуголой девушкой в отеле

Чем закончилась провокация на измену для Влада и Насти?

До поездки в Перу эти участники «Кохання на виживання» (Новый канал) успешно встречались два года. Казалось бы, зачем устраивать тест-драйв отношениям, можно и дальше жить спокойно. Но ни Настю, ни Влада такая любовь не устраивала.

Мы ссоримся по одному поводу, – рассказывает в программе парень. – В нашей семье поселился «тормоз». Настя может спрашивать, например, такое: «Из чего делают солянку? Из соли?» Я рядом с собой хочу видеть взрослого, адекватного человека. Возможно, нам нужна какая-то стрессовая ситуация, чтобы все переосмыслить и укрепить отношения либо разойтись.

В Перу им выпали сложные испытания. Они прошли ритуальный путь местных племен, ели пережеванную перуанцами еду, устраивали спектакль для детей. Но самым сложным оказалось испытание изменой. Ни Влад, ни Настя не смогли удержаться во время провокации. Девушка целовалась и заигрывала с чужим мужчиной, а парень остался в отельном номере с полуголой девицей.

Мы виноваты друг перед другом, – говорил Влад. – Но есть ради чего прощать. У нас имеются планы на будущее: достроить дом и сыграть свадьбу.

А как сложились их отношения после возвращения из Перу?

Участие в реалити показало нам другую сторону отношений, – признается Настя. – Мы научились работать вместе, понимать друг друга. Наш союз стал крепче. Недавно отметили четыре года!

Как закончится поездка в Перу для других участников – смотрите каждый вторник в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.

Напомним,