42-летняя украинская телеведущая Василиса Фролова впервые станет мамой

18 ноября 2020 11:45 Юлия Крутиева
42-летняя украинская телеведущая Василиса Фролова впервые станет мамой
Теле- и радиоведущая Василиса Фролова
instagram.com/vasyafrolova

Василиса Фролова беременна первенцем.

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Радостную новость о скором пополнении в семье радио- и телеведущая Василиса Фролова сообщила поклонникам на своей странице в Фейсбук. Для женщины это действительно очень долгожданный малыш.

В самом начале карантина прогнозировала, что предчувствую демографический всплеск, – написала в Сети Василиса. – И вот природа вокруг меня очистилась настолько, что и сама теперь ношу "корониала".

Теле- и радиоведущая Василиса Фролова / instagram.com/vasyafrolova

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Кто является отцом ребенка, а также какие-либо другие подробности Василиса Фролова не сообщила. И это неудивительно, ведь знаменитость всегда славилась своей скрытностью.

Отметим, что настоящее имя Василисы – Юлия, и в прошлом она была известной украинской моделью. В 17 лет победила на конкурсе красоты, завоевав титул "Вице-королева Харькова".

Напомним, 

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