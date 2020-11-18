42-летняя украинская телеведущая Василиса Фролова впервые станет мамой
18 ноября 2020 11:45
Теле- и радиоведущая Василиса Фролова
instagram.com/vasyafrolova
Василиса Фролова беременна первенцем.
пополнении в семье радио- и телеведущая Василиса Фролова сообщила поклонникам на своей странице в Фейсбук. Для женщины это действительно очень долгожданный малыш.
В самом начале карантина прогнозировала, что предчувствую демографический всплеск, – написала в Сети Василиса. – И вот природа вокруг меня очистилась настолько, что и сама теперь ношу "корониала".
Теле- и радиоведущая Василиса Фролова / instagram.com/vasyafrolova
Отметим, что настоящее имя Василисы – Юлия, и в прошлом она была известной украинской моделью. В 17 лет победила на конкурсе красоты, завоевав титул "Вице-королева Харькова".
Напомним,