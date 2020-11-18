42-летняя украинская телеведущая Василиса Фролова впервые станет мамой

Василиса Фролова беременна первенцем.

Радостную новость о скором пополнении в семье радио- и телеведущая Василиса Фролова сообщила поклонникам на своей странице в Фейсбук. Для женщины это действительно очень долгожданный малыш.

В самом начале карантина прогнозировала, что предчувствую демографический всплеск, – написала в Сети Василиса. – И вот природа вокруг меня очистилась настолько, что и сама теперь ношу "корониала".

Теле- и радиоведущая Василиса Фролова / instagram.com/vasyafrolova

Кто является отцом ребенка, а также какие-либо другие подробности Василиса Фролова не сообщила. И это неудивительно, ведь знаменитость всегда славилась своей скрытностью.

Отметим, что настоящее имя Василисы – Юлия, и в прошлом она была известной украинской моделью. В 17 лет победила на конкурсе красоты, завоевав титул "Вице-королева Харькова".

Напомним,